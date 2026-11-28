У селі Тягинка Херсонської області знайшли рештки останнього місцевого мешканця. Чоловік спочатку евакуювався, але потім вирішив повернутися додому, де його вбили російські окупанти.

Під час режиму тиші, 30 жовтня, Тягинська сільська військова адміністрація зафіксувала смерть єдиного мешканця села. Про це повідомив начальник Тягинської СВА Микола Яценко.

Микола Яценко показав у Тягинці місце, де знайшли рештки загиблого чоловіка, зазначивши, що, ймовірно, той загинув у результаті російського обстрілу.

Тягинка Фото: скриншот

Раніше, розповів посадовець, житель Тягинки вийшов із села із запискою "Дед, иди отсюда, а то мы тебя хлопнем!!!", але невдовзі все одно повернувся додому, де росіяни його підступно вбили.

Записка Фото: соцмережi

Знайти та забрати на упізнання рештки загиблого вдалося лише під час перемир'я, яке тривало на Херсонщині з 27 жовтня до 1 листопада для гуманітарної місії в окупованих РФ Олешках.

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Тягинка на карті DeepState Фото: скриншот

Нагадаємо, що жителі Олешок мали можливість обрати, чи виїжджати до України або Росії. Тим, хто вирішив залишитися в місті, надали гуманітарну допомогу на місці.

Гуманітарна операція в окупованих Олешках може стати початком масштабнішої допомоги цивільному населенню Херсонщини. За домовленістю українського та російського омбудсманів, у регіоні планують проводити нові гуманітарні місії, координацію яких має забезпечити перша леді США Меланія Трамп.

Також Фокус з'ясував, що залишилося за кадром перемир'я, чому люди відмовляються залишати домівки навіть під обстрілами та як роки окупації змінили тих, хто повернувся.