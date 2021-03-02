Голова ФСБ і генпрокурор: Мінфін США назвав прізвища росіян, які потрапили під санкції
Санкції ввела американська сторона через отруєння Олексія Навального.
Міністерство фінансів США опублікувало список росіян, щодо яких ввели санкції через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляється у вівторок на сайті американського відомства.
У списку санкцій включені:
- голова ФСБ Олександр Бортніков;
- перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко;
- генпрокурор РФ Ігор Краснов;
- голова ФСВП Олександр Калашников;
- начальник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрій Ярин;
- заступники міністра оборони РФ Олексій Криворучко і Павло Попов.
Під санкції США потрапили також три організації:
- 27-й науковий центр Міноборони РФ;
- 33-й центральний НДІ Міноборони РФ;
- НДІ органічної хімії та технології (ДержНДІОХТ).
До речі, Краснов і Калашников є також у списку санкцій Євросоюзу, який оприлюднили раніше. Всього у ньому чотири людини, ще голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін та директор Росгвардії Віктор Золотов.
Зазначимо, 2 березня США ввели санкції проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Сьогодні також Євросоюз ввів санкції стосовно високопоставлених посадових осіб Російської Федерації через позбавлення волі Навального.
Нагадаємо, 2 лютого суд в Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того Навальному призначили штраф у 500 тисяч рублів. Вирок Навальному засудили держсекретар США, голови МЗС Великобританії та Німеччині а також президент Франції Еммануель Макрон.