Глава ФСБ и генпрокурор: Минфин США назвал фамилии попавших под санкции россиян
Санкции были введены американской стороной из-за отравления Алексея Навального.
Министерство финансов США опубликовало список россиян, в отношении которых были введены санкции из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается во вторник на сайте американского ведомства.
В санкционный список включены:
- глава ФСБ Александр Бортников;
- первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко;
- генпрокурор РФ Игорь Краснов;
- глава ФСИН Александр Калашников;
- начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин;
- заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.
Под санкции США попали также три организации:
- 27-й научный центр Минобороны РФ;
- 33-й центральный НИИ Минобороны РФ;
- НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
Кстати, Краснов и Калашников есть также в санкционном списке Евросоюза, который был обнародован раньше. Всего в нем четыре человека, еще председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов.
Отметим, 2 марта США ввели санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Сегодня также Евросоюз ввел санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации из-за лишения свободы Навального.
Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.Приговор Навальному осудили госсекретарь США, главы МИДа Великобритании и Германии и президент Франции Эммануэль Макрон.