Глава ФСБ и генпрокурор: Минфин США назвал фамилии попавших под санкции россиян

Санкции были введены американской стороной из-за отравления Алексея Навального.

Министерство финансов США опубликовало список россиян, в отношении которых были введены санкции из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается во вторник на сайте американского ведомства.

В санкционный список включены:

глава ФСБ Александр Бортников;

первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко;

генпрокурор РФ Игорь Краснов;

глава ФСИН Александр Калашников;

начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин;

заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.

Под санкции США попали также три организации:

27-й научный центр Минобороны РФ;

33-й центральный НИИ Минобороны РФ;

НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Кстати, Краснов и Калашников есть также в санкционном списке Евросоюза, который был обнародован раньше. Всего в нем четыре человека, еще председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Отметим, 2 марта США ввели санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Сегодня также Евросоюз ввел санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации из-за лишения свободы Навального.

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.Приговор Навальному осудили госсекретарь США, главы МИДа Великобритании и Германии и президент Франции Эммануэль Макрон.