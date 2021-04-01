Facebook буде видаляти будь-які матеріали з голосом Трампа (фото)

Соціальна мережа вже видалила відео з інтерв'ю колишнього президента, яке він дав своїй невістці Ларі Трамп.

У соціальній мережі Facebook заявили, що будуть видаляти будь-який контент з голосом Дональда Трампа, зважаючи на блокування облікових записів екс-президента США у Facebook та Instagram.

Відповідний лист компанії розмістила у себе в Instagram невістка Трампа, дружина його сина Еріка, журналістка Лара Трамп.

У листі соцмережі зазначається, що будь-які матеріали з голосом Дональда Трампа будуть надалі видалятися, а до акаунтів, які його публікували, будуть застосовуватися додаткові обмеження.

"Відповідно до блокування, яке ми зробили відносно акаунтів Дональда Трампа у Facebook та Instagram, подальший контент, що містить голос Дональда Трампа, буде вилучений і призведе до додаткових обмежень цих акаунтів", — йдеться в листі.

Лара Трамп повідомила, що Facebook уже видалив відеотизер її інтервʼю з тестем, яке повинне незабаром вийти на Fox News.

У Facebook додали, що "це обмеження застосовується до всіх облікових записів і сторінок, включаючи Team Trump, і інших компаній на нашій платформі".

Облікові записи 45 президента США були заблоковані компанією Facebook у січні після заворушень і спроби штурму його прихильниками Капітолію.

Генеральний директор компанії Марк Цукерберг тоді сказав, що "ризики, повʼязані з тим, що президент продовжить користуватися нашими послугами, просто занадто великі".

Лара Трамп взяла інтервʼю у свого тестя

Як повідомляє The Guardian, питання про те, чи дозволити Трампу повернутися на платформу, обговорюється Наглядовою радою Facebook, у яку входять колишні політики, експерти з політики і вчені, покликані приймати незалежні рішення щодо контенту. Поки що рішення про долю акаунту Трампа у Facebook немає, але воно неминуче буде.

Нагадаємо, що на початку січня Facebook, YouTube та Instagram заблокували акаунти Дональда Трампа до закінчення терміну його президентських повноважень, а соцмережа Twitter — назавжди. Сталося це після штурму Капітолію, який влаштували прихильники Трампа. У соцмережах заявили тоді, що пости Трампа провокують насильство.

Telegram-канал, який нібито належить Дональду Трампу, позначили як "шахрайський".

У березні поточного року радник Трампа Джейсон Міллер повідомив, що екс-президент має намір повернутися в соцмережі "з власною платформою". І нещодавно в екс-президента США зʼявився новий персональний сайт 45office.com, який призначений для онлайн-спілкування з його прихильниками.