Facebook будет удалять любые материалы с голосом Трампа (фото)
Социальная сеть уже удалила видео с интервью бывшего президента, которое он дал своей невестке Ларе Трамп.
В социальной сети Facebook заявили, что будут удалять любой контент с голосом Дональда Трампа, ввиду блокировки учетных записей экс-президента США в Facebook и Istagram.
Соответствующее письмо компании разместила у себя в Instagram невестка Трампа, жена его сына Эрика, журналистка Лара Трамп.
В письме соцсети отмечается, что любые материалы с голосом Дональда Трампа будут впредь удаляться, а к аккаунтам, которые его публиковали, будут применяться дополнительные ограничения.
"В соответствии с блокировкой, которую мы предприняли в отношении аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram, дальнейший контент, содержащий речи Дональда Трампа, будет удален и приведет к дополнительным ограничениям этих аккаунтов", – говорится в письме.
Лара Трамп сообщила, что Facebook уже удалил видеотизер ее интервью с тестем, которое должно скоро выйти на Fox News.
В Facebook добавили, что "это руководство применяется ко всем учетным записям и страницам, включая Team Trump, и другим компаниям на нашей платформе".
Учетные записи 45 президента США были заблокированы компанией Facebook в январе после беспорядков и попытки штурма его сторонниками Капитолия.
Генеральный директор компании Марк Цукерберг тогда сказал, что "риски, связанные с тем, что президент продолжит пользоваться нашими услугами, просто слишком велики".
Лара Трамп взяла интервью у своего тестя
Как сообщает The Guardian, вопрос о том, разрешить ли Трампу вернуться на платформу, обсуждается Наблюдательным советом Facebook, в который входят бывшие политики, эксперты по политике и ученые, призванные принимать независимые решения в отношении контента. Пока что решения о судьбе аккаунта Трампа в Facebook нет, но оно неизбежно будет.
Напомним, в начале января Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа до истечения срока его президентских полномочий, а соцсеть Twitter – навсегда. Произошло это после штурма Капитолия, который устроили сторонники Трампа. В соцсетях заявили тогда, что посты Трампа провоцируют насилие.
Telegram-канал, якобы принадлежащий Дональду Трампу, отметили как "мошеннический".
В марте текущего года советник Трампа Джейсон Миллер сообщил, что экс-президент намерен вернуться в соцсети "с собственной платформой". И недавно у экс-президента США появился новый персональный сайт 45office.com, который предназначен для онлайн-общения с его сторонниками.