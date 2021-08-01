Ковід-дисиденти влаштували сутичку з силовиками під час протесту у Берліні (відео)

Правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ і заарештували кілька учасників незаконної акції.

1 серпня в Берліні під час протесту проти карантинних обмежень почалися зіткнення з поліцією. Подробиці повідомляє видання DW.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Напередодні німецька влада заборонили руху Querdenker проводити акцію протесту на 22,5 тисячі осіб, проте близько 2 тисяч все одно вийшли на вулиці в районі Шарлоттенбург. Як повідомили правоохоронці, деякі протестуючі намагалися прорватися через дорожні загородження, а також провокували і нападали на поліцейських. Порядок намагалися дотримуватися близько 1,7 тисячі силовиків.

Як повідомив кореспондент DPA з місця події, співробітники поліції застосували сльозогінний газ. Кілька людей були затримані, після чого сотні учасники акції влаштували ходу вулицями Берліна, рухаючись по проїжджій частині. Телеканал RBB передає, що правоохоронці намагалися їх зупинити, однак безуспішно.

Протестуючі попрямували до колони Перемоги на вулиці 17 червня, де спочатку планували провести мітинг, через Бранденбурзькі ворота. На площі Велика Зірка поліція звернулася до демонстрантів через гучномовці та закликали зупинити незаконну акцію, пригрозивши розігнати людей водометами. Їх вмовляння подіяли, тому що більшість учасників ходи добровільно розійшлися.

"Коли практично всі фахівці в усьому світі говорять, що коронавірус небезпечний і щеплення допомагають, то хто має право говорити, що він розумніший?", — прокоментував голова федеральних зборів Німеччини Вольфганг Шойбле в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, яке цитує DW.

CМИ також пише, що на вихідних в Берліні заборонили проведення кількох запланованих мітингів. Що стосується акції Querdenker, суд не дозволив провести акцію, побоюючись, що учасники порушать масковий режим і соціальне дистанціювання під час значного зростання захворюваності COVID-19 в країні Німеччині — тільки за останню добу в Німеччині зафіксували 2 454 нових випадків інфікування (за даними Інституту Роберта Коха). Варто відзначити, що рух Querdenker отримало велику популярність серед противників вакцинації, прихильників теорії змови і членів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Раніше писали, що в Німеччині "Дельта" став домінуючим штамом коронавірусу. За тиждень кількість заражених мутировавшей різновидом збільшилася з 37% до 59%.

Понад 200 тисяч людей вийшли протестувати проти антіковідних заходів у Франції. Французи обурені введенням "пропуску здоров'я", без якого не пускають до багатьох громадські заклади.