Байден проведе переговори з Макроном на тлі кризи через підводні човни

Обговорення відмови Австралії від французьких дизельних апаратів на користь американських атомних судів відбудеться в телефонному режимі в найближчі дні.

Президент США Джо Байден в найближчі дні проведе переговори з лідером Франції Еммануелем Макроном з приводу кризи, що виникла через відмову Австралії від контракту на закупівлю французьких дизельних підводних човнів. Про це в ефірі телеканалу BFM повідомив офіційний представник уряду Франції Габріель Аттал.

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За його словами, переговори ініціював президент Сполучених Штатів. Вони будуть проведені в телефонному режимі.

Аттал зазначив, що заклик до обговорення кризи стане можливістю "просунутися вперед" в міждержавних відносинах. При цьому переговори, як запевнив представник французького уряду, будуть носити більш "стратегічний, ніж комерційний характер". Аттал додав, що в ході розмови лідерів двох країн Макрон попросить від Байдена роз'яснень щодо ситуації, що склалася.

"Нам потрібні пояснення того, що схоже на серйозне порушення довіри", — сказав представник уряду.

Також він заявив про "моменти шоку і обгрунтованого гніву" з боку французької влади після того, як стало відомо про розірвання Австралією контракту на закупівлю дизельних підводних човнів, однак тепер, за словами Атталі, уряд хоче "знайти шлях до просування разом зі своїми партнерами".

Франція також має намір вести переговори з Австралією щодо компенсації за розірвання контракту, проте точної суми, яку Париж зажадає від Канберри, Аттал не назвав.

При цьому він вказав, що Naval Group, оборонному підприємству, яке мало поставити Австралії дизельні підводні човни, не загрожує серйозних економічних наслідків, оскільки у підрядника накопичилося замовлень "на роки вперед".

У чому суть кризи з підводними човнами?

15 вересня президент США Джо Байден оголосив про створення об'єднання AUKUS, до якого увійшли Штати, Великобританія та Австралія. Метою об'єднання буде забезпечення безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Журналісти з посиланням на представників американського уряду повідомляли, що AUKUS, зокрема, націлений на протидію Китаю.

В рамках укладеної угоди Австралія погодилася закупити 8 атомних підводних човнів, створених за американською технологією. Будівництво субмарин оцінюють в 65,9 млрд доларів. У той же час держава відмовилася від раніше укладеного з Францією контракту на придбання 12 дизельних підводних човнів, підписаного в 2016 році. Сума контракту становила 56 млрд євро (близько 65,67 млрд доларів). Париж назвав це рішення "ударом в спину" і відкликав своїх послів з Лондона і Канберри.

У МЗС Франції також заявили, що влада країни вирішили не відкликати послів з Лондона.

"Що стосується Великобританії в цьому немає необхідності. Ми знаємо їх постійний опортунізм. Тому немає необхідності відкликати нашого посла для пояснень", — сказав глава міністерства Жан-Ів Ле Дріан.

Також він назвав Британію "п'ятим колесом" в новому об'єднанні.

У свою чергу в Білому домі вже запевнили, що адміністрація президента США Джо Байдена шкодує про рішення Франції і має намір найближчим часом приступити до врегулювання розбіжностей. Тим часом міністр закордонних справ Австралії Маріз Пейн зазначила, що розуміє "розчарування" Парижа і висловила надію на подальшу співпрацю з Францією.

А сьогодні глава МЗС Великобританії Ліз Трас висловилася на захист AUKUS, заявивши, що об'єднання необхідне для захисту свобод і застосування новітніх технологій в оборонній сфері.