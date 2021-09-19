Байден проведет переговоры с Макроном на фоне кризиса из-за подлодок

Обсуждение отказа Австралии от французских дизельных аппаратов в пользу американских атомных судов пройдет в телефонном режиме в ближайшие дни.

Президент США Джо Байден в ближайшие дни проведет переговоры со лидером Франции Эммануэлем Макроном по поводу кризиса, возникшего из-за отказа Австралии от контракта на закупку французских дизельных подлодок. Об этом в эфире телеканала BFM сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Аттал.

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По его словам, переговоры инициировал президент Соединенных Штатов. Они будут проведены в телефонном режиме.

Аттал отметил, что призыв к обсуждению кризиса станет возможностью "продвинуться вперед" в межгосударственных отношениях. При этом суть переговоров, как заверил представитель французского правительства, будут носить более "стратегический, чем коммерческий характер". Аттал добавил, что в ходе разговора лидеров двух стран Макрон попросит от Байдена разъяснений касательно сложившейся ситуации.

"Нам нужны объяснения того, что похоже на серьезное нарушение доверия", — сказал представитель правительства.

Также он заявил о "моменте шока и обоснованного гнева" со стороны французских властей после того, как стало известно о расторжении Австралией контракта на закупку дизельных подлодок, однако теперь, по словам Аттала, правительство хочет "найти путь к продвижению вместе со своими партнерами".

Франция также намерена вести переговоры с Австралией касательно компенсации за расторжение контракта, однако точной суммы, которую Париж потребует от Канберры, Аттал не назвал.

При этом он указал, что Naval Group, оборонное предприятие, которое должно было поставить Австралии дизельные подлодки, не грозит серьезных экономических последствий, поскольку у подрядчика накопилось заказов "на годы вперед".

В чем суть кризиса с подлодками?

15 сентября президент США Джо Байден объявил о создании объединения AUKUS, в которое вошли Штаты, Великобритания и Австралия. Целью объединения будет обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Журналисты со ссылкой на представителей американского правительства сообщали, что AUKUS, в частности, нацелен на противодействие Китаю.

В рамках заключенного соглашения Австралия согласилась закупить 8 атомных подлодок, созданных по американской технологии. Строительство субмарин оценивают в 65,9 млрд долларов. В то же время государство отказалось от ранее заключенного с Францией контракта на приобретение 12 дизельных подводных лодок, подписанного в 2016 году. Сумма контракта составляла 56 млрд евро (около 65,67 млрд долларов). Париж назвал это решение "ударом в спину" и отозвал своих послов из Лондона и Канберры.

В МИД Франции также заявили, что власти страны решили не отзывать послов из Лондона.

"Применительно к Великобритании в этом нет необходимости. Мы знаем их постоянный оппортунизм. Поэтому нет необходимости отзывать нашего посла для объяснений", — сказал глава министерства Жан-Ив Ле Дриан.

Также он назвал Британию "пятым колесом" в новом объединении.

В свою очередь в Белом доме уже заверили, что администрация президента США Джо Байдена сожалеет о решении Франции и намерена в ближайшее время приступить к урегулированию разногласий. Тем временем министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн отметила, что понимает "разочарование" Парижа и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Францией.

А сегодня глава МИД Великобритании Лиз Трасс высказалась в защиту AUKUS, заявив, что объединение необходимо для защиты свобод и применения новейших технологий в оборонной сфере.