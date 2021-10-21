У США телеканал випадково запустив порно під час прогнозу погоди (відео)

Ведуча погоди навіть не підозрювала про те, що за її спиною транслюють кадри для дорослих.

В американському штаті Вашингтон, у Спокані, новинна станція KREM випадково запустила порно під час трансляції прогнозу погоди. Про це повідомляє Daily Mail.

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Контент для дорослих з'явився в ефірі у вихідний день. Гаряче відео транслювалося протягом 13 секунд на моніторі за спиною ведучої у верхньому лівому кутку екрана.

Коли кадри з порно з'явилися на моніторі за спиною у метеорологині Мішель Бос, вона повідомила, що штат очікував "кілька додаткових днів гарної погоди після чудових вихідних із помірними температурами". У цей час ведуча нічого не підозрювала, що відбувається насправді на екранах телевізорів у глядачів.

Пізніше в той же день представники телеканалу вибачилися перед американцями за неприпустимі кадри під час вечірнього випуску новин.

"Ми ретельно працюємо над тим, щоб подібне більше не повторилося", — заявили вони в офіційному зверненні.

Місцеві правоохоронці повідомили, що розслідують інцидент і мають намір з'ясувати, як порно потрапило в ефір і хто до цього причетний.

Раніше Фокус писав про подібний випадок у Швеції, коли в ефір каналу новин TV4 News випадково потрапили кадри з порнофільму. У той момент ведуча спілкувалася з кореспондентом телеканалу в Москві на тему сирійського конфлікту та підтримки Башара Асада російською владою.

Одного разу порнографічний ролик потрапив в ефір білоруського музичного телеканалу БелМузТВ. Цікаво, що канал транслюють у багатьох торгових центрах, ресторанах, перукарнях та інших закладах. Порно в ефірі БелМузТВ показували протягом приблизно 20 хвилин. Ролик поставив в ефір один із відеоінженерів каналу, який згодом зник.

Пізніше з'ясувалося, що відеоінженер, який запустив в ефір БелМузТВ порнографічний ролик, має проблеми з психікою. Виявилося, що він хотів покінчити життя самогубством на території України. На роботі його характеризували як хорошого співробітника та додали, що на психічний стан могло вплинути розлучення з дружиною, через яке чоловік сильно хвилювався.