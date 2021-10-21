В США телеканал случайно запустил порно во время прогноза погоды (видео)

Ведущая погоды даже не подозревала о том, что за ее спиной транслируют кадры для взрослых.

В американском штате Вашингтон, в Спокане, новостная станция KREM случайно запустила порно во время трансляции прогноза погоды. Об этом сообщает Daily Mail.

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Контент для взрослых появился в эфире в выходной день. Горячее видео транслировалось в течение 13 секунд на мониторе за спиной ведущей в верхнем левом углу экрана.

Когда кадры с порно появились на мониторе за спиной у метеоролога Мишель Босс, она сообщила, что штат ожидал "несколько дополнительных дней хорошей погоды после великолепных выходных с умеренными температурами". В это время ведущая ничего не подозревала, что происходит на самом деле на экранах телевизоров у зрителей.

Позже в тот же день представители телеканала извинились перед американцами за недопустимые кадры во время вечернего выпуска новостей.

"Мы усердно работаем над тем, чтобы подобное больше не повторилось", — заявили они в официальном обращении.

Местные правоохранители сообщили, что расследуют инцидент и намерены выяснить, как порно попало в эфир и кто к этому причастен.

Ранее Фокус писал о подобном случае в Швеции, когда в эфир новостного канала TV4 News случайно попали кадры из порнофильма. В тот момент ведущая общалась с корреспондентом телеканала в Москве на тему сирийского конфликта и поддержки Башара Асада российскими властями.

Однажды порнографический ролик попал в эфир белорусского музыкального телеканала БелМузТВ. Интересно, что канал транслируют во многих торговых центрах, ресторанах, парикмахерских и других заведениях. Порно в эфире БелМузТВ показывали на протяжении примерно 20 минут. Ролик поставил в эфир один из видеоинженеров канала, который впоследствии скрылся.

Позже выяснилось, что видеоинженер, запустивший в эфир "БелМузТВ" порнографический ролик, имеет проблемы с психикой. Оказалось, что он хотел покончить жизнь самоубийством на территории Украины. На работе его характеризовали как хорошего сотрудника и добавили, что на психическое состояние мог повлиять развод с женой, из-за которого мужчина сильно переживал.