Генсек ООН запропонував Меркель посаду в організації

Гутерреш хоче доручити колишній канцлерці ФРН питання суспільних благ.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель отримала пропозицію від генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша обійняти посаду радника в організації. Про це з посиланням на агентство dpa повідомляє німецьке видання Spiegel.

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За даними журналістів, Гутерреш запропонував 67-річній ексглаві уряду ФРН обійняти посаду керівника консультативного органу з питань суспільних благ, значущих для всього людства. До них належать озоновий шар, міжнародні правила авіаперевезень і світової торгівлі, глобальна охорона здоров'я, наука тощо.

Пропозицію Меркель генсек організації надіслав листом. Проте в Організації Об'єднаних Націй вважають, що колишня канцлерка ФРН не прийме пропозицію про роботу в штаб-квартирі в Нью-Йорку. Сама Меркель своєї відповіді з цього приводу поки що не дала, зазначає видання.

Представники ООН відмовилися коментувати інформацію щодо пропозиції.

Нагадаємо, Ангела Меркель офіційно склала повноваження канцлера Німеччини 26 жовтня. 8 грудня на цю посаду було обрано лідера Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Олафа Шольца.

Раніше колишня глава німецького уряду запевнила, що більше не має наміру займатися політикою. Проте після виходу Меркель на пенсію її запідозрили у створенні своєї "тіньової канцелярії" у Бундестазі.