Генсек ООН предложил Меркель должность в организации

Гутерриш хочет поручить бывшему канцлеру ФРГ вопросы общественных благ.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель получила предложение от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша занять должность советника в организации. Об этом со ссылкой на агентство dpa сообщает немецкое издание Spiegel.

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По данным журналистов, Гутерриш предложил 67-летней экс-главе правительства ФРГ занять пост руководителя консультативного органа по вопросам общественных благ, значимых для всего человечества. К ним относят озоновый слой, международные правила авиаперевозок и мировой торговли, глобальное здравоохранение, науку и др.

Предложение Меркель генсек организации направил письмом. Тем не менее в Организации Объединенных Наций полагают, что бывшая канцлер ФРГ не примет предложение о работе в штаб-квартире в Нью-Йорке. Сама Меркель свой ответ по этому поводу пока не дала, отмечает издание.

Представители ООН отказались комментировать информацию о предложении.

Напомним, Ангела Меркель официально сложила полномочия канцлера Германии 26 октября. 8 декабря на этот пост был избран лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц.

Ранее бывшая глава немецкого правительства заверила, что больше не намерена заниматься политикой. Однако после выхода Меркель на пенсию ее заподозрили в создании своей "теневой канцелярии" в Бундестаге.