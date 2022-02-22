У єдиному пориві: обидві палати парламенту РФ ратифікували "договори про дружбу" з "Л/ДНР" (відео)

За ратифікацію "договору про дружбу" з "ЛНР" проголосували 155 сенаторів Ради Федерації РФ, але "документ" із "ДНР" отримав на один голос менше.

22 лютого Рада Федерації РФ (верхня палата російського парламенту) ратифікувала "договори про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу" з визнаними президентом РФ Володимиром Путіним псевдореспубліками "ДНР" і "ЛНР". Про це оголосила речниця Радфеду Валентина Матвієнко під час засідання парламенту.

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Як заявила Матвієнко, обидва рішення "прийняті одноголосно", хоча за ратифікацію "договору" з "ДНР" проголосували 154 сенаторів, які були присутні в залі (так у РФ називають депутатів Радфеду), а "договір" із "ЛНР" підтримали 155 членів верхньої палати.

21 лютого "договори про дружбу" підписали підконтрольні Кремлю глави окупаційних адміністрацій ОРДЛО Пушилін і Пасічник, а також президент Росії Володимир Путін.

22 лютого "договори про дружбу" з "Л/ДНР" одноголосно ратифікувала нижня палата парламенту РФ — Державна Дума. Її спікер В'ячеслав Володін заявив, що документ може набути чинності вже 22 лютого.

Зазначимо, що згідно з "договорами про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу" між РФ і псевдореспубліками в ОРДЛО, Росія та "Л/ДНР" об'єднують свої транспортні, енергетичні системи, а також системи зв'язку та телекомунікації. Крім того, Росія зобов'язується підтримувати фінансову систему "ДНР" і "ЛНР" і надати їм військову допомогу. Термін дії цих "документів" — 10 років.

Як раніше писав Фокус, у МЗС РФ заявили, що "договори" також передбачають будівництво російських військових баз у "Л/ДНР", якщо буде така потреба.

Нагадаємо, ще до ратифікації цих "договорів", Росія почала масово вводити свої війська в "Л/ДНР", щоб "здійснити функції з підтримки миру". Цей крок був передбачений в указі Путіна про визнання псевдореспублік.