Путін згоден зустрітися із Зеленським у Будапешті, щоб припинити війну в Україні, – Орбан

Зустріч лідерів країн, що воюють, має відбутися у присутності голів Франції та Німеччини. Прем'єр Угорщини також додав, що Путін має "кілька умов".

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Президент РФ Володимир Путін нібито погодився зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, а також головами Франції та Німеччини в Будапешті. Про це пише угорське видання Index із посиланням на виступ прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана перед журналістами.

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Прем'єр Угорщини заявив, що сам озвучив Путіну цю пропозицію задля припинення війни в Україні. За його словами, зустріч можлива з деякими умовами.

"Президенти України та Франції та канцлер Німеччини повинні зустрітися з Путіним не заради переговорів про мирну угоду, а заради негайного припинення вогню. Відповідь Путіна була позитивною", — констатував Орбан.

[ + – ] Угорщина раніше говорила, що не постачатиме зброю в Україну

Глава уряду не уточнив, які саме умови висунув президент країни-агресора.

"Я не можу вести переговори, щоб виконати ці умови — вони мають бути узгоджені з президентом України", — цитує Reuters відповідь Орбана.

Орбан визнав факт нападу Москви на Україну.

"Росія — агресор, ми це неодноразово визнавали. Необхідно засудити звірства щодо мирних жителів України та розслідувати, хто саме їх скоїв", — повідомив він.

Незважаючи на це, Угорщина не постачатиме зброю в Україну та готова платити за російський газ у рублях, підсумував Орбан.

Нагадаємо, що партія Віктора Орбана "Фідес" перемогла на парламентських виборах вчетверте, набравши 53% голосів. Партійний блок об'єднаної опозиції "Об'єднання за Угорщину" набрав 35%. Орбан залишиться прем'єром ще на чотири роки.

Фокус раніше писав про кілька причин перемоги Орбана і чим це загрожує Україні.

Влада Угорщини перед початком війни РФ та України виступала проти транспортування летального озброєння через територію країни, але згодом змінила свою позицію.