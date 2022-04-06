Путин согласен встретиться с Зеленским в Будапеште, чтобы прекратить войну в Украине, – Орбан
Встреча лидеров воюющих стран должна пройти в присутствии глав Франции и Германии. Премьер Венгрии также добавил, что у Путина есть "несколько условий".
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Президент РФ Владимир Путин якобы согласился встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами Франции и Германии в Будапеште. Об этом пишет венгерское издание Index со ссылкой на выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед журналистами.
Премьер Венгрии заявил, что сам озвучил Путину это предложение ради прекращения войны в Украине. По его словам, встреча возможна с некоторыми условиями.
"Президенты Украины и Франции и канцлер Германии должны встретиться с Путиным не ради переговоров о мирном соглашении, а ради немедленного прекращения огня. Ответ Путина был положительным", — констатировал Орбан.
Глава правительства не уточнил, какие именно условия выдвинул президент страны-агрессора.
"Я не могу вести переговоры, чтобы выполнить эти условия — они должны быть согласованы с президентом Украины", – цитирует Reuters ответ Орбана.
Орбан признал факт нападения Москвы на Украину.
"Россия – агрессор, мы это неоднократно признавали. Необходимо осудить зверства в отношении мирных жителей Украины и расследовать, кто именно их совершил", – сообщил он.
Несмотря на это, Венгрия не будет поставлять оружие в Украину и готова платить за российский газ в рублях, заключил Орбан.
Напомним, что партия Виктора Орбана "Фидес" победила на парламентских выборах четвертый раз, набрав 53% голосов. Партийный блок объединенной оппозиции "Объединение за Венгрию" набрал 35%. Орбан останется премьером еще на 4 года.
Фокус ранее писал о нескольких причинах победы Орбана и чем это грозит Украине.
Власти Венгрии перед началом войны РФ и Украины выступали против транспортировки летального вооружения через территорию страны, но со временем изменило свою позицию.