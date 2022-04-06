Путин согласен встретиться с Зеленским в Будапеште, чтобы прекратить войну в Украине, – Орбан

Встреча лидеров воюющих стран должна пройти в присутствии глав Франции и Германии. Премьер Венгрии также добавил, что у Путина есть "несколько условий".

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Президент РФ Владимир Путин якобы согласился встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами Франции и Германии в Будапеште. Об этом пишет венгерское издание Index со ссылкой на выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед журналистами.

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Премьер Венгрии заявил, что сам озвучил Путину это предложение ради прекращения войны в Украине. По его словам, встреча возможна с некоторыми условиями.

"Президенты Украины и Франции и канцлер Германии должны встретиться с Путиным не ради переговоров о мирном соглашении, а ради немедленного прекращения огня. Ответ Путина был положительным", — констатировал Орбан.

[ + – ] Венгрия ранее говорила, что не будет поставлять оружие в Украину

Глава правительства не уточнил, какие именно условия выдвинул президент страны-агрессора.

"Я не могу вести переговоры, чтобы выполнить эти условия — они должны быть согласованы с президентом Украины", – цитирует Reuters ответ Орбана.

Орбан признал факт нападения Москвы на Украину.

"Россия – агрессор, мы это неоднократно признавали. Необходимо осудить зверства в отношении мирных жителей Украины и расследовать, кто именно их совершил", – сообщил он.

Несмотря на это, Венгрия не будет поставлять оружие в Украину и готова платить за российский газ в рублях, заключил Орбан.

Напомним, что партия Виктора Орбана "Фидес" победила на парламентских выборах четвертый раз, набрав 53% голосов. Партийный блок объединенной оппозиции "Объединение за Венгрию" набрал 35%. Орбан останется премьером еще на 4 года.

Фокус ранее писал о нескольких причинах победы Орбана и чем это грозит Украине.

Власти Венгрии перед началом войны РФ и Украины выступали против транспортировки летального вооружения через территорию страны, но со временем изменило свою позицию.