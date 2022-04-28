Виділення грошей Україні, Москва у відчаї й олігархи РФ: головне з промови Байдена в Білому домі

Американський лідер обіцяє налагодити потік військової допомоги для ЗСУ. А розкішні будинки російських бізнесменів у США продадуть і спрямують кошти в Україну.

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Президент США Джо Байден 28 квітня виступив у Білому домі з промовою про повномасштабну війну РФ проти України, яка триває вже 64 дні. Він упевнений, що якщо президент РФ Володимир Путін вдасться перемогти Україну, його апетити зростуть.

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США не нападають на Росію, а лише допомагають ЗСУ відбити її агресію, наголосив він і нагадав, що Штати не направлять в Україну військовослужбовців. Разом із союзниками США збільшать постачання важкого озброєння, зокрема, артилерійських систем і танків, додав він.

Заявка на 33 млрд доларів для України

Байден заявив про направлення в Конгрес США додаткової заявки на допомогу Україні на суму 33 млрд доларів.

"У нас скінчилися кошти. Тому сьогодні я надсилаю Конгресу додаткову заявку, яка забезпечить потік військової допомоги в Україну. Я сподіваюся, що Конгрес найближчим часом розгляне цю заявку. Сподіваюся, що демократи та республіканці підтримають український народ", — сказав Байден.

Гроші поділені на частини. Близько 20,4 млрд доларів може піти на поповнення запасів боєприпасів і військової техніки з інших країн. Ще 8,5 млрд доларів підуть на підтримку повноцінного функціонування економіки України.

[ + – ] Виступ Байдена починається з 14-ї хвилини

За словами Байдена, частина грошей допоможе протистояти дезінформації та пропаганді РФ і підтримати незалежні ЗМІ. До пакету також буде включено додаткову гуманітарну допомогу та фінансування продовольчої безпеки на 3 млрд доларів.

Якою зброєю США допомогли ЗСУ

Американське командування, за словами Байдена, відправило Україні тисячі протикорабельних і ракетних боєприпасів, радіолокаційні системи та понад 50 млн боєприпасів.

"США надали 10 протиброньованих систем. Десять до одного — тобто 10 на кожен російський танк", — розповів Байден.

[ + – ] США постачають Україні ракетні боєприпаси

Україні надавали важливі розвіддані для перемоги над ворогом. Постійний потік інформації надходить і від партнерів.

Конфіскація майна російських олігархів

Американський лідер висунув ініціативу про розширення повноважень правоохоронних органів для конфіскації майна російських олігархів, що потрапили під санкції.

"Ми зробимо все, щоб позбавити їх грошей, які вони накопичили. Їхні розкішні будинки, нерухомість — те, що належить путінській клептократії. Ми знаємо, хто це такі. Це погані люди. Ми знаємо, чим вони займаються. Необхідно конфіскувати власність, яка пов'язана з російською клептократією", — продовжив Байден.

США зроблять усе, щоб суми, одержані від продажу відібраних активів, пішли на подолання наслідків війни в Україні, наголосив він.

Росія у відчаї

Москва не може досягти поставлених військових цілей, тому військово-політичне керівництво РФ зараз у відчаї, сказав Байден.

У цих невдачах, на його думку, нічого дивного. Москва не хоче визнати, що українці здатні протистояти російській агресії разом із США та західними союзниками.

"Вони стверджують, що Росія бореться з НАТО. Вони шукають виправдання своїх невдач", — резюмував американський президент.

Нагадаємо, що Палата представників США ухвалила законопроєкт про продаж предметів розкоші російських олігархів і передачу отриманих грошей на допомогу Україні.

Агентство Reuters писало, що троє з чотирьох громадян США підтримують постачання зброї в Україну.