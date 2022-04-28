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Мир Российско-украинская война

Выделение денег Украине, Москва в отчаянии и олигархи РФ: главное из речи Байдена в Белом доме

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джо байден, президент сша
Фото: Скриншот | По словам Байдена, Кремль не может добиться поставленных военных целей в Украине

Американский лидер обещает наладить поток военной помощи для ВСУ. А роскошные дома российских бизнесменов в США продадут и направят средства в Украину.

Президент США Джо Байден 28 апреля выступил в Белом доме с речью о полномасштабной войне РФ против Украины, которая длится уже 64 дня. Он уверен, что если президенту РФ Владимиру Путину удастся победить Украину, его аппетиты возрастут.

США не нападают на Россию, а лишь помогают ВСУ отразить ее агрессию, подчеркнул он и напомнил, что Штаты не направят в Украину военнослужащих. Вместе с союзниками США увеличат поставки тяжелого вооружения, в частности, артиллерийские системы и танки, добавил он.

Заявка на 33 млрд долларов для Украины

Байден заявил о направлении в Конгресс США дополнительной заявки на оказание помощи Украине на сумму 33 млрд долларов.

"У нас кончились средства. Поэтому сегодня я посылаю Конгрессу дополнительную заявку, которая обеспечит поток военной помощи в Украину. Я надеюсь, что Конгресс в ближайшее время рассмотрит эту заявку. Надеюсь, что демократы и республиканцы поддержат украинский народ", — сказал Байден.

Деньги разделены на части. Около 20,4 млрд долларов может пойти на пополнение запасов боеприпасов и военной техники из других стран. Еще 8,5 млрд долларов пойдут на поддержку полноценного функционирования экономики Украины.

Выступление Байдена начинается с 14-й минуты

По словам Байдена, часть денег поможет противостоять дезинформации и пропаганде РФ и поддержать независимые СМИ. В пакет также будет включена дополнительная гуманитарная помощь и финансирование продовольственной безопасности на 3 млрд долларов.

Каким оружием США помогли ВСУ

Американское командование, по словам Байдена отправило Украине тысячи противокорабельных и ракетных боеприпасов, радиолокационные системы и более 50 млн боеприпасов.

"США предоставили 10 противобронированных систем. Десять к одному — то есть 10 на каждый российский танк", — рассказал Байден.

США поставляют Украине ракетные боеприпасы
США поставляют Украине ракетные боеприпасы

Украине предоставляли важные разведданные для победы над врагом. Постоянный поток информации приходит и от партнеров.

Конфискация имущества российских олигархов

Американский лидер выдвинул инициативу о расширении полномочий правоохранительных органов для конфискации имущества попавших под санкции российских олигархов.

"Мы сделаем все, чтобы лишить их денег, которые они накопили. Их роскошные дома, недвижимость – то, что принадлежит путинской клептократии. Мы знаем, кто это такие. Это нехорошие люди. Мы знаем, чем они занимаются. Необходимо конфисковать собственность, которая связана с российской клептократией" — продолжил Байден.

США сделают все, чтобы суммы, полученные от продажи отобранных активов, пошли на преодоление последствий войны в Украине, подчеркнул он.

Россия в отчаянии

Москва не может добиться поставленных военных целей, поэтому военно-политическое руководство РФ сейчас в отчаянии, сказал Байден.

В этих неудачах, по его мнению, нет ничего удивительного. Москва не хочет признать, что украинцы способны противостоять российской агрессии вместе с США и западными союзниками.

"Они утверждают, что Россия борется с НАТО. Они ищут оправдание своих неудач", — резюмировал американский президент.

Напомним, что Палата представителей США приняла законопроект о продаже предметов роскоши российских олигархов и передаче полученных денег на помощь Украине.

Агентство Reuters писало, что трое из четырех граждан США поддерживают поставки оружия в Украину.