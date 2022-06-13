"Рука об руку": Фінляндія не вступатиме в НАТО без Швеції, — президент країни

Членство Стокгольму в Північноатлантичному Альянсі може бути відкладене через позицію Туреччини. Як вважає Саулі Нійністе, найближчим часом знайдеться рішення, яке задовольнить усіх.

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Президент Фінляндії Саулі Нійністе повідомив, що Гельсінкі відмовляться від членства в НАТО без Швеції. Про це він сказав на пресконференції з генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом, пише місцеве видання NRK.

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Журналісти уточнили в глави Фінляндії, чи буде країна зацікавлена в членстві в НАТО, якщо заявку Швеції відхилять або відкладуть на невизначене майбутнє.

"Я кажу, що справа Швеції — наша. Це означає, що ми йдемо далі пліч-о-пліч", — зокрема, прокоментував президент.

Членство Стокгольма у військово-політичному блоці може бути відкладено через неврегульовані питання з Туреччиною, що висуває низку вимог до скандинавських країн.

"Ми були здивовані позицією Туреччини, але в міжнародній політиці існує тенденція серйозно ставитися до того, що кажуть опоненти", — наголосив Нійністе. Водночас, за його словами, найближчим часом може бути знайдено рішення, яке задовольнить усі сторони.

Як вважає Столтенберг, побоювання Анкари щодо тероризму цілком виправдані.

"Коли Туреччина висловлює занепокоєння щодо тероризму, нам потрібно сісти й поставитися до неї серйозно. Саме цим ми й займаємося", — сказав він.

Зараз Фінляндія частково задовольнила запити Туреччини на екстрадицію осіб, яких Анкара вважає терористами. Усього Туреччина на початок червня надіслала десять таких запитів, Гельсінкі погодилися видати сімох із них.

Нагадаємо, Туреччина висунула свої умови для вступу Швеції в НАТО. До списку з п'яти вимог увійшли пункти, що стосуються "Робітничої партії Курдистану", а також санкцій щодо Анкари.

18 травня Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ у НАТО. Президент Саулі Нійністе вважає, що вступ в Альянс зміцнить безпеку його країни на тлі постійних загроз Росії.