"Рука об руку": Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции, — президент страны

Членство Стокгольма в Североатлантическом Альянсе может быть отложено из-за позиции Турции. Как считает Саули Ниинисте, в ближайшее время найдется решение, которое удовлетворит всех.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что Хельсинки откажутся от членства в НАТО без Швеции. Об этом он сказал на пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом, пишет местное издание NRK.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Журналисты уточнили у главы Финляндии, будет ли страна заинтересована в членстве в НАТО, если заявку Швеции отклонят или отложат на неопределенное будущее.

"Я говорю, что дело Швеции — наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку", — в частности, прокомментировал президент.

Членство Стокгольма в военно-политическом блоке может быть отложено из-за неурегулированных вопросов с Турцией, выдвигающей ряд требований к скандинавским странам.

"Мы были удивлены позицией Турции, но в международной политике существует тенденция серьезно относиться к тому, что говорят оппоненты", — подчеркнул Ниинисте. В то же время, по его словам, в ближайшее время может быть найдено решение, которое удовлетворит все стороны.

Как считает Столтенберг, опасения Анкары по поводу терроризма вполне оправданы.

"Когда Турция выражает озабоченность по поводу терроризма, нам нужно сесть и отнестись к ней серьезно. Именно этим мы и занимаемся", — сказал он.

В настоящее время Финляндия частично удовлетворила запросы Турции на экстрадицию лиц, которых Анкара считает террористами. Всего Турция к началу июня отправила десять таких запросов, Хельсинки согласились выдать семерых из них.

Напомним, Турция выдвинула свои условия для вступления Швеции в НАТО. В список из пяти требований вошли пункты, которые касаются "Рабочей партии Курдистана", а также санкций в отношении Анкары.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Президент Саули Ниинисте считает, что вступление в Альянс укрепит безопасность его страны на фоне постоянных угроз со стороны России.