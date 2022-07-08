Стріляли у спину: з'явилося нове відео вбивства Сіндзо Абе

У колишнього прем'єр-міністра Японії стріляли двічі, коли він говорив передвиборну промову на сцені. Поліцейські повалили нападника на землю та забрали пістолет.

Колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе вбили другим пострілом. Про це стало відомо з нового відео інциденту, який показав місцевий телемовник NHK.

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Чоловік підійшов ззаду й очевидно цілився в спину. На кадрах видно, що перший постріл не досяг мети.

Вбивця з другого разу тяжко поранив 67-річного Абе. Він був на сцені, говорячи в місті Нара. Люди в костюмах, які супроводжували Абе, почали тікати, а поліція затримала стрільця і конфіскувала в нього пістолет.

Пізніше політик помер від втрати крові в лікарні.

Нагадаємо, що в Абе стріляли, коли він виступав із промовою перед виборами до верхньої палати парламенту Японії. Спочатку з'явилися припущення, що вбивця стріляв із дробовика.

Стріляв у політика 40-річний житель міста Нара Тецуя Ямагамі, він три роки прослужив у Морських силах самооборони. Через схожість у зовнішності у деякі західні політики та ЗМІ звинуватили у вбивстві Абе відомого гейм-дизайнера Хідео Кодзіму.

Сіндзо Абе пішов у відставку у серпні 2020 року за станом здоров'я. Багато років він боровся з виразковим колітом, але результатів це не принесло.