Стреляли в спину: появилось новое видео убийства Синдзо Абэ

В бывшего премьер-министра Японии стреляли дважды, когда он произносил предвыборную речь на сцене. Полицейские повалили нападавшего на землю и отобрали пистолет.

Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ убили вторым выстрелом. Об этом стало известно из нового видео инцидента, который показал местный телевещатель NHK.

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Мужчина подощел сзади и явно целился в спину. На кадрах видно, что первый выстрел не достиг цели.

Убийца со второго раза тяжело ранил 67-летнего Абэ. Он был на сцене, произнося речь в городе Нара. Сопровождавшие Абэ люди в костюмах начали убегать, а полиция задержала стрелявшего и конфисковала у него пистолет.

Позднее политик скончался от потери крови в больнице.

Напомним, что в Абэ стреляли, когда он выступал с речью перед выборами в верхнюю палату парламента Японии. Сначала появились предположения, что убийца стрелял из дробовика.

Стрелял в политика 40-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами, он три года прослужил в Морских силах самообороны. Из-за сходства во внешности в некоторіе западніе политики и СМИ обвинили в убийстве Абэ известного гейм-дизайнера Хидэо Кодзиму.

Синдзо Абэ ушел в отставку в августе 2020 года по состоянию здоровья. Много лет он боролся с язвенным колитом, но результатов это особо не принесло.