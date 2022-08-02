"Нецивілізована кампанія США": ЗМІ пишуть, що Сі Цзіньпін засудив візит Пелосі до Тайваню

У поширеному повідомленні йдеться, що керівник Компартії слідкуватиме за ситуацією, щоб не прогаяти жодної нової провокації Вашингтона.

Візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню є демонстрацією нецивілізованої кампанії імперіалістів. Про це пише видання Republic World із посиланням на заяву голови Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Візит Пелосі на Тайвань — реакція Сі Цзіньпіна за версією ЗМІ.

За його словами, влада Піднебесної пильно стежитиме за ситуацією з візитом Ненсі Пелосі на Тайвань, щоб не упустити жодної провокації з боку Сполучених Штатів.

Візит топсоратниці президента США Джо Байдена на острів Цзіньпін назвав демонстрацією нецивілізованої кампанії імперіалістів, яка свідчить про перемогу Комуністичної партії КНР.

Варто зазначити, що аналогічне повідомлення із заявою Сі Цзіньпіна було опубліковано у Twitter-акаунті пропагандистського телеканалу Russia Today. Однак, на самому сайті подібної новини, в якій цитувалися б слова лідера Компартії Китаю, немає.

[ + – ] Russia Today опублікувала "заяву" Сі Цзіньпіна у відповідь на візит Пелосі до Тайваню

Візит Пелосі до Тайваню — офіційна реакція МЗС КНР

Прибуття Ненсі Пелосі до Тайваню також розкритикували в Міністерстві закордонних справ Піднебесної, назвавши його "порушенням принципу одного Китаю". У заяві дипломатичного відомства сказано, що візит спікера нижньої палати Конгресу на острів дуже серйозно впливає на політичну основу китайсько-американських відносин, а також зазіхає на територіальну цілісність КНР.

"У світі існує лише один Китай, Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю, а Уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом, який представляє весь Китай. США намагаються використати Тайвань для стримування Китаю. Вони постійно спотворюють принцип одного Китаю, активізує свої офіційні обміни з Тайванем, і заохочують сепаратистську діяльність, спрямовану на "незалежність Тайваню". Ці рухи, як гра з вогнем, є надзвичайно небезпечними. Ті, хто грає з вогнем, загинуть від нього", — йдеться у заяві МЗС Китаю.

Візит Пелосі до Тайваню — посла США в Китаї викликали в МЗС КНР

Крім цього, головне дипвідомство викликало посла США в Піднебесній Ніколаса Бернса для надання пояснень про візит Ненсі Пелосі до Тайваню. Заступник міністра закордонних справ КНР Се Фен заявив, що соратниця Джо Байдена, прибувши на острів, наразила весь світ на небезпеку.

За словами дипломата, США мають взяти на себе відповідальність за візит Пелосі до Тайваню та сепаратистські ігри навколо регіону.

"США зобов'язані заплатити за свої помилки. Китай вживе необхідних заходів для рішучої протидії, і ми робитимемо те, що говоримо. Будь-хто, хто спробує маніпулювати тайванським питанням, щоб отримати політичний капітал, нічого не отримає і замість того, щоб спробувати приготувати політичну спадщину, зрештою буде прибитий до ганебного стовпа в історії", — цитують китайські ЗМІ Се Фена.

[ + – ] Посла США в Китаї викликали до МЗС після візиту Ненсі Пелосі до Тайваню

Нагадаємо, 2 серпня речниця нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі здійснила історичний візит на Тайвань на тлі військових загроз Китаю. Літак соратниці президента Джо Байдена приземлився в аеропорту Тайбея, а борт SPAR19 супроводжували винищувачі тайванських ВПС.

Ненсі Пелосі розповіла, що прибула на острів для підтримки незалежності та суверенітету Тайваню. МЗС КНР засудило візит спікерки Палати представників США до регіону, назвавши його політичною провокацією.