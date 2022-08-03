Back in the USSR: у Росії з'являться аналоги радянської "Берізки"

Передбачається, що клієнтами магазинів безмитної торгівлі можуть стати лише дипломати, співробітники міжнародних компаній і члени їхніх сімей.

Російський уряд ухвалив постанову, яка передбачає відкриття у Москві та Санкт-Петербурзі двох магазинів безмитної торгівлі для співробітників іноземних дипломатичних місій, міжнародних компаній і членів їхніх сімей.

Ціни в магазинах будуть вказані в рублях, доларах і євро. Купити можна буде товари, на які діє процедура безмитної торгівлі: алкоголь, тютюнові вироби, парфумерія і косметика, прикраси, смартфони та годинники. Відвідувачі будуть зобов'язані підтвердити свій статус на вході до магазину, надавши документи.

В ухвалі сказано, що магазини можуть розпочати роботу наприкінці серпня, їх власниками буде російська компанія, співзасновником якої стане "Головне виробничо-комерційне управління з обслуговування дипломатичного корпусу при Міністерстві закордонних справ Російської Федерації".

Що таке магазини "Берізка"?

Ініціатива російського уряду змусила росіян згадати про елітну торговельну мережу магазинів "Берізка", що існувала в Радянському Союзі. Магазини торгували недоступними простому смертному дефіцитними промисловими товарами та продуктами харчування. У магазинах спочатку приймали як платіжні кошти лише валюту, відповідно, їхніми клієнтами були лише іноземці, оскільки радянські громадяни за зберігання валюти отримували тривалі тюремні терміни.

[ + – ] У Радянському Союзі у магазинах "Берізка" можна було купити дефіцитні товари, які більше ніде не продавалися, але за валюту

Згодом клієнтура магазинів розширилася за рахунок радянських громадян, які працюють за кордоном. Вони як зарплату отримували чеки Зовнішпосилторгу та Зовнішторгбанку, якими можна було розплачуватись у "Берізках". Ці чеки мали шалений попит у великих містах СРСР, їх купували з рук за ціною, що значно перевищує номінал, аби тільки отримати можливість купити щось варте, наприклад, імпортний магнітофон.

Нагадаємо, нещодавно міністр промисловості та торгівлі країни РФ Денис Мантуров заявив, що в Росії хочуть відродити радянські моделі ГАЗ "Перемога" та "Волга". Раніше росіяни вирішили відродити бренд "Москвич". Виробництво автомобіля хочуть налагодити на колишньому московському заводі Renault і він буде копією китайського JAC.

У травні депутат Держдуми запропонував зробити радянський червоний прапор державним прапором РФ.