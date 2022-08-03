Back in the USSR: в России появятся аналоги советской "Березки"

Предполагается, что клиентами магазинов беспошлинной торговли могут стать только дипломаты, сотрудники международных компаний, а также члены их семей.

Российское правительство приняло постановление, которое предусматривает открытие в Москве и Санкт-Петербурге двух магазинов беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических миссий, международных компаний и членов их семей.

Цены в магазинах будут указаны в рублях, долларах и евро. Купить можно будет товары, в отношении которых действует процедура беспошлинной торговли: алкоголь, табачные изделия, парфюмерия и косметику, украшения, смартфоны и часы. Посетители будут обязаны подтвердить свой статус на входе в магазин, предъявив документы.

В постановлении сказано, что магазины могут начать работу в конце августа, их владельцами будет российская компания, соучредителем которой станет "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации".

Что такое магазины "Березка"?

Инициатива российского правительство заставила россиян вспомнить о существовавшей в Советском Союзе элитной торговой сети магазинов "Березка". Магазины торговали недоступными простому смертному дефицитными промышленными товарами и продуктами питания. В магазинах сначала принимали в качестве платежных средств только валюту, соответственно, их клиентами могли быть лишь иностранцы, так как советские граждане за хранение валюты получали длительные тюремные сроки.

[ + – ] В Советском Союзе в магазинах "Березка" можно было купить дефицитные товары, которые больше нигде не продавались, но за валюту

Впоследствии клиентура магазинов расширилась за счет работающих за границей советских граждан. Они в качестве зарплаты получали чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка, которыми можно было расплачиваться в "Березках". Эти чеки пользовались бешеным спросом в крупных городах СССР, их покупали с рук по цене, значительно превышающей номинал, лишь бы только получить возможность купить что-нибудь стоящее, например, импортный магнитофон.

Напомним, недавно министр промышленности и торговли страны РФ Денис Мантуров заявил, что в России хотят возродить советские модели ГАЗ "Победа" и "Волга". Ранее россияне решили возродить бренд "Москвич". Производство автомобиля хотят наладить на бывшем московском заводе Renault и он будет копией китайского JAC.

В мае депутат Госдумы предложил сделать советское красное знамя государственным флагом РФ.