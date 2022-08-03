Back in the USSR: в России появятся аналоги советской "Березки"
Предполагается, что клиентами магазинов беспошлинной торговли могут стать только дипломаты, сотрудники международных компаний, а также члены их семей.
Российское правительство приняло постановление, которое предусматривает открытие в Москве и Санкт-Петербурге двух магазинов беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических миссий, международных компаний и членов их семей.
Цены в магазинах будут указаны в рублях, долларах и евро. Купить можно будет товары, в отношении которых действует процедура беспошлинной торговли: алкоголь, табачные изделия, парфюмерия и косметику, украшения, смартфоны и часы. Посетители будут обязаны подтвердить свой статус на входе в магазин, предъявив документы.
В постановлении сказано, что магазины могут начать работу в конце августа, их владельцами будет российская компания, соучредителем которой станет "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации".
Что такое магазины "Березка"?
Инициатива российского правительство заставила россиян вспомнить о существовавшей в Советском Союзе элитной торговой сети магазинов "Березка". Магазины торговали недоступными простому смертному дефицитными промышленными товарами и продуктами питания. В магазинах сначала принимали в качестве платежных средств только валюту, соответственно, их клиентами могли быть лишь иностранцы, так как советские граждане за хранение валюты получали длительные тюремные сроки.
Впоследствии клиентура магазинов расширилась за счет работающих за границей советских граждан. Они в качестве зарплаты получали чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка, которыми можно было расплачиваться в "Березках". Эти чеки пользовались бешеным спросом в крупных городах СССР, их покупали с рук по цене, значительно превышающей номинал, лишь бы только получить возможность купить что-нибудь стоящее, например, импортный магнитофон.
Напомним, недавно министр промышленности и торговли страны РФ Денис Мантуров заявил, что в России хотят возродить советские модели ГАЗ "Победа" и "Волга". Ранее россияне решили возродить бренд "Москвич". Производство автомобиля хотят наладить на бывшем московском заводе Renault и он будет копией китайского JAC.
В мае депутат Госдумы предложил сделать советское красное знамя государственным флагом РФ.