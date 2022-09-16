"Гігантський маятник": журналісти розповіли про наміри Путіна щодо майбутнього Росії

У матеріалі сказано, що Путін намагається переконати всіх у тому, що Росія ізолюється лише від Заходу, а решта світу для неї нібито відкрита. Однак, це зовсім немає так.

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Президент РФ Володимир Путін намагається розвернути російську економіку із Заходу на Схід. Він оголосив Європі енергетичну війну, тому не залишив собі вибору. Про це пише CNN.

"Уявіть гігантський маятник, який дуже повільно гойдається з боку на бік", — сказано в матеріалі.

Журналісти пишуть, що РФ "хитається" то у бік Заходу, то у бік Сходу. І ось Путін спалив мости із Заходом. Як заявив професор Школи перспективних міжнародних досліджень Джона Хопкінса Сергій Радченко, глава Кремля має надію на те, що розворот спрацює і принесе РФ відчутні доходи.

"Зрештою Росії потрібний Захід: його технології, його ринки", — сказав він.

За його словами, Москва потребує технологій для розробки нафтових та газових родовищ.

"Дуже складно змінити напрямок газових потоків. Радянський Союз і Росія десятиліттями будували мережі трубопроводів до Європи, і саме там знаходиться фізична інфраструктура. Дуже складно переорієнтувати російські енергетичні ринки на Азію", — заявив Радченко.

Вчений зазначив, що Путін любить вказувати на те, що РФ ізолюється лише від Заходу, проте світ дуже "багатополярний". Однак баланс сил Центральної Азії також змінюється не на користь Росії.

Так, за словами Радченка, багато країн Центральної Азії проводять власну політику. Особливо це помітно на прикладі Казахстану, який дуже "наполегливо" поводитися у відносинах із РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що британський таблоїд повідомив про замах на Путіна. Під час руху кортежу Путіна під лівим колесом його авто прогриміла бавовна, стверджують ЗМІ. Пєсков цю інформацію не підтвердив.

Ще нагадаємо, що Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном на саміті ШОС. У ході зустрічі глава Кремля наголосив, що Москва високо цінує "збалансовану позицію" Китаю щодо війни в Україні. Також Путін додав, що розуміє всі занепокоєння Пекіна.

Також повідомлялося, що Кремль намагається зняти з Путіна відповідальність за невдачі під Харковом. За даними аналітиків, російські чиновники намагаються домогтися того, щоб критика громадськості була спрямована у бік Міноборони та військового командування, а не глави держави.