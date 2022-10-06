"Уявляв себе царем": Путін розповів про повстання в Росії та сильну руку держави

Журналісти пишуть, що глава Кремля зараз перебуває у найскладнішій ситуації за весь час правління, оскільки його армія зазнає нищівного провалу в Україні.

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Президент РФ Володимир Путін під час спілкування із зазначеними нагородами російськими вчителями розповів про те, що Росії потрібна сильна рука держави. Про це пише Reuters.

Видання пише, що зараз Путін, який, по суті, керує Росією з 1999 року зіткнувся з найсерйознішим випробуванням для свого режиму. Так, його війська зазнають поразки в Україні, а відносини із Заходом стали найнапруженішими з 1962 року.

І ось під час телевізійної конференції, як пишуть журналісти, Путін вирішив поширити одну вчительку про повстання Омеляна Пугачова у Росії 1773–1775 років. Коли та почала перераховувати причини повстання, Путін пожартував, що її відповідь схожа на слова дипломата російського МЗС.

"Він уявляв себе царем", — сказав Путін про Пугачова. За його словами, головна причина полягала у слабкості центральної влади. Нагадаємо, що на той момент Російською імперією керувала Катерина ІІ.

У матеріалі йдеться про те, що Путін неодноразово намагався зміцнити російську державу після 1990-х років. Однак багато критиків путінського режиму, у тому числі посаджений у в'язницю опозиціонер Олексій Навальний, упевнені, що глава Кремля побудував тендітну систему.

Повстання Омеляна Пугачова у Російській Імперії

Повстання Пугачова — бунт уральських козаків, що переросло у повномасштабну війну козаків, селян і народів Уралу та Поволжя з урядом імператриці Катерини II. Повстання провалилося. Сам Пугачов був публічно страчений січні 1775 року у Червоної площі Москві.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін підписав "указ" про переведення Запорізької АЕС у власність РФ. Путін доручив уряду "прийняти у власність" станцію та до 2028 року визначити, як витрачати бюджетні гроші на забезпечення її безпеки.

Ще нагадаємо, що Путін знову звинуватив Україну та Захід на початку війни. Серед причин нападу на Україну Путін назвав смолоскипні ходи в українських містах та вибір владою національних героїв.

Також повідомлялося, що мобілізація та провали ЗС РФ в Україні посилюють ситуацію для Путіна. Додатковий заклик росіян до лав окупаційних військ, на думку аналітиків, є "подарунком" для ЗСУ у короткостроковій перспективі.