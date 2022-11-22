"Не всі зустрічі публічні": Путін хоче побачитися з матерями мобілізованих росіян, — ЗМІ

Аналітики з Інституту вивчення війни заявили, що Кремль стикається з невдоволенням громадян частковою мобілізацією, яке наростає. Настрої проти війни захоплюють російське суспільство.

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Президент Росії Володимир Путін збирається провести зустріч із матерями мобілізованих росіян, яких він відправив воювати в Україну. Про це пишуть російські "Відомості".

Так, інформацію про те, що зустріч готується, підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Щоправда, як повідомляється, він не сказав, коли саме планують провести зустріч.

"Справді, така зустріч планується, ми можемо це підтвердити", — сказав він.

Видання Newsweek зазначає, що в Кремлі повідомили, що захід буде приурочений до Дня матері, який відзначається в Росії в неділю, 27 листопада.

Крім того, як сказано в матеріалі, Пєсков заявив, що Путін "часто" проводить такі зустрічі.

"Президент часто проводить такі зустрічі, вони не всі публічні", — сказав він.

Як пишуть журналісти, заява була зроблена на тлі оцінок аналітиків про те, що Кремль стикається зі зростанням опору з боку матерів і родичів російських солдатів, які не хочуть відправляти своїх синів на війну з Україною.

Видання пише, що, за даними аналітиків із американського Інституту вивчення війни, громадяни Росії, зокрема матері, все частіше звертаються до різних платформ соціальних мереж, щоб висловити своє невдоволення наказом Путіна про так звану "часткову мобілізацію".

Як повідомляється, минулого тижня близько 1500 матерів дітей-інвалідів і матерів, які мають у сім'ї більше трьох дітей, звернулися до президента Росії з клопотанням про звільнення їхніх чоловіків від мобілізації.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін "спустив на воду" гігантський атомний криголам "Якутія". Одне з найбільших і найпотужніших у світі, як стверджують у РФ, атомних суден російський президент відправив у плавання за допомогою відеозв'язку.

Ще нагадаємо, що перед самітом G20, за даними ЗМІ, Путіну запропонували проєкт мирної угоди з Україною. За інформацією журналістів, проєкт можливого договору передбачав, що РФ залишає окуповані території України, включаючи Донбас.

Також повідомлялося, що, за словами колишнього депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, російські силовики готові організувати напад на Путіна. Опозиціонери з РФ отримують безліч сигналів із боку представників керівництва Росії — вони готові допомогти в зміні влади у Кремлі, проте вимагають в обмін на це забезпечити їхню безпеку.