"Не все встречи публичные": Путин хочет увидеться с матерями мобилизованных россиян, — СМИ

Аналитики из Института изучения войны заявили, что Кремль сталкивается с растущим недовольством граждан частичной мобилизацией. Настроения против войны захватывают российское общество.

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Президент России Владимир Путин собирается провести встречу с матерями мобилизованных россиян, которых он отправил воевать в Украину. Об этом пишут российские Ведомости.

Так, информацию о том, что встреча готовится, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Правда, как сообщается, он не сказал, когда именно планируется провести встречу.

"Действительно, такая встреча планируется, мы можем это подтвердить", — сказал он.

Издание Newsweek отмечает, что в Кремле сообщили, что мероприятие будет приурочено ко Дню матери, который отмечается в России в воскресенье, 27 ноября.

Кроме того, как сказано в материале, Песков заявил, что Путин "часто" проводит такие встречи.

"Президент часто проводит такие встречи, они не все публичные", — сказал он.

Как пишут журналисты, заявление было сделано на фоне оценок аналитиков о том, что Кремль сталкивается с растущим сопротивлением со стороны матерей и родственников российских солдат, которые не хотят отправлять своих сыновей на войну с Украиной.

Издание пишет, что, по данным аналитиков из американского Института изучения войны, граждане России, в том числе матери, все чаще обращаются к различным платформам социальных сетей, чтобы выразить свое недовольство приказом Путина о так называемой "частичной мобилизации".

Так, как сообщается, на прошлой неделе около 1500 матерей детей-инвалидов и матерей, имеющих в семье более трех детей, обратились к президенту России с ходатайством об освобождении их мужей от мобилизации.

Ранее Фокус сообщал, что Путин "спустил на воду" гигантский атомный ледокол "Якутия". Один из самых больших и мощных в мире, как утверждают в РФ, атомных судов российский президент отправил в плавание по видеосвязи.

Еще напомним, что перед саммитом G20, по данным СМИ, Путину предложили проект мирного соглашения с Украиной. По информации журналистов, проект возможного договора предусматривал, что РФ покидает оккупированные территории Украины, включая Донбасс.

Также сообщалось, что, по словам бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, российские силовики готовы организовать нападение на Путина. Оппозиционеры из РФ получают множество сигналов со стороны представителей руководства России — они готовы помочь в смене власти в Кремле, однако требуют в обмен на это обеспечить их безопасность.