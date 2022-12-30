Не бачитиметься з журналістами: Пєсков заявив, що здоров'я Путіна — "питання держбезпеки"

За словами представника Кремля, президент РФ не вітатиме з новорічними святами своїх колег із "недружніх країн". Глави західних держав ніколи не направляють привітання до Москви, наголосив Пєсков.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що спілкування Володимира Путіна з журналістами в найближчій перспективі не буде таким, яким воно було до пандемії коронавірусу. Про це він заявив під час брифінгу 30 грудня, повідомляє Telegram-канал "Ви слухали Маяк".

"Чесно кажучи, навряд чи воно [спілкування Путіна з пресою] буде зовсім таким самим, яким воно було до пандемії в найближчій перспективі. Нема чого гріха таїти. Ви бачите процеси мутації вірусу, сильні епідеміологічні хвилі грипу", — прокоментував Пєсков.

Він також уточнив, що ті, хто відповідає за здоров'я та безпеку глави Кремля, мають посилити запобіжні заходи для президента.

"В таких умовах здоров'я президента — це питання державної безпеки", — додав Пєсков.

Представник Кремля наголосив, що російський лідер зможе спілкуватися з журналістами "у вільнішому режимі", коли хвилі Covid-19 підуть на спад".

Також Пєсков розповів, що Путін не має наміру вітати з Новим роком лідерів "недружніх країн".

"Ні, не буде [вітати їх]. Ці наші візаві самі не надсилають жодних привітань", — заявив прессекретар.

За його словами, Кремль не підтримує контактів із лідерами країн Заходу.

"З огляду на ті недружні дії, які вживаються на постійній основі, президент [РФ Володимир Путін] не вітатиме їх", — резюмував Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Путін провів онлайн-переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. У рамках зустрічі він запросив главу КНР приїхати до Москви навесні 2023 року.

Сі Цзіньпін, у свою чергу, заявив про партнерство та стратегічні взаємини з Росією на благо обох країн.

Переговори Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков анонсував 26 грудня. Він повідомив, що два лідери підіб'ють підсумки року, що минає.