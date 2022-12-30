Не будет видеться с журналистами: Песков заявил, что здоровье Путина — "вопрос госбезопасности"

По словам представителя Кремля, президент РФ не будет поздравлять с новогодними праздниками своих коллег из "недружественных стран". Главы западных государств никогда не направляют поздравления в Москву, подчеркнул Песков.

Related video

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общение Владимира Путина с журналистами в обозримой перспективе не будет таким, каким оно было до пандемии коронавируса. Об этом он заявил во время брифинга 30 декабря, передает Telegram-канал "Вы слушали Маяк".

"Честно говоря, вряд ли оно [общение Путина с прессой] будет совсем таким же, каким оно было до пандемии в обозримой перспективе. Нечего греха таить. Вы видите процессы мутации вируса, сильные эпидемиологические волны гриппа", — прокомментировал Песков.

Он также уточнил, что те, кто отвечает за здоровье и безопасность главы Кремля, должны усилить меры предосторожности для президента.

"В таких условиях здоровье президента — этот вопрос государственной безопасности", — добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер сможет общаться с журналистами "в более свободном режиме", когда волны Covid-19 уйдут в нижнюю точку".

Также Песков рассказал, что Путин не намерен поздравлять с Новым годом глав "недружественных стран".

"Нет, не будет [поздравлять их]. Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений", — заявил пресс-секретарь.

По его словам, Кремль не поддерживает контактов с лидерами стран Запада.

"Учитывая те недружественные действия, которые предпринимаются на постоянной основе, президент [РФ Владимир Путин] не будет их поздравлять", — резюмировал Песков.

Напомним, сегодня Владимир Путин провел онлайн-переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. В рамках встречи он пригласил главу КНР приехать в Москву весной 2023 года.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил о партнерстве и стратегических взаимоотношениях с Россией на благо обеих стран.

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал 26 декабря. Он сообщил, что два лидера подведут итоги уходящего года.