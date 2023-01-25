"Офіцери ФСБ та тризіркові генерали": чиновники Кремля тікають на Захід, — ЗМІ

За словами російського правозахисника Володимира Осєчкіна, за допомогу з виїздом із РФ він отримує інформацію про внутрішню роботу російських спецслужб. Деякі дані передаються західним відомствам.

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Кілька високопосадовців Кремля тікають від російського президента Володимира Путіна на Захід. З початку масштабного вторгнення російських військ в Україну до західних країн перебралися деякі високопоставлені агенти ФСБ і навіть тризіркові генерали війни. Про це повідомляє The Mirror.

Засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін заявив, що допомагав виїхати згаданим жителям РФ.

За словами правозахисника, його організація отримує запити щодо допомоги щодня. Здебільшого звернення надходять від рядових військовослужбовців, але, серед іншого, є запити від високопосадовців, у зокрема колишнього урядового міністра та генерала з трьома зірками.

[ + – ] Колишній лейтенант ФСБ, а нині перебіжчик Екран Наврузбеков

Деякі з них — офіцери ФСБ та співробітники "групи Вагнера".

Високопосадовці бояться більше за інших, бо їм "дуже добре" відомо, як працює путінський режим.

Вони добре розуміють, що якщо почнуть говорити, висока ймовірність теракту за допомогою новачка або вбивства, пояснив Осєчкін.

Осєчкін допомагає перебіжчикам і у відповідь очікує отримати певну інформацію про внутрішню роботу російських агентств. Деякі дані передаються західним спецслужбам, з якими Осєчкін регулярно контактує.

Екран Наврузбеков, колишній лейтенант ФСБ, а нині перебіжчик, погодився розповісти про роботу російських шпигунів у Європі.

"Наші боси ФСБ попросили агентів у Європі знайти найманців, які захочуть поїхати в Україну. Добровольців же, які їдуть воювати на боці України, вони називають терористами. У мене було таке листування", — пояснив він.

Нагадаємо, що ворог Путіна побоюється за своє життя після кулі в конверті та погроз убивством. За даними ЗМІ, у листі колишньому співробітнику російських спецслужб як зворотна адреса значився лондонський крематорій Патні-Вейл.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами російського пропагандиста Володимира Соловйова, озброєння, що поставляються в Україну, неможливо знищити за допомогою конвенційної зброї, тому що "в них триразова перевага". У країнах Європи "розкидані тисячі танків Leopard".