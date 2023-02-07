Землетрус у Туреччині: посольство України розшукало шість зниклих громадян із 27

Спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив, що здоров'ю та життю українців нічого не загрожує. Через втрату житла деякі з них мешкають у турецьких родичів.

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Співробітникам українського посольства в Туреччині вдалося розшукати шістьох громадян України з 27 зниклих після масштабного землетрусу, що стався 6 лютого. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Наше посольство розшукало шістьох українців, які не виходили на зв'язок після землетрусу. Їхній стан задовільний, загроз життю немає", — написав дипломат у Facebook.

За його словами, оскільки деякі громадяни не мають житла, вони оселилися у своїх турецьких родичів. Українське консульство підтримує зв'язок з ними, уточнив спікер.

Також він повідомив, що загальна кількість звернень щодо українських громадян, з якими відсутній зв'язок після стихійного лиха, збільшилася до 27. Наразі співробітники нашого посольства взаємодіють із турецькими рятувальниками з метою встановлення місць перебування інших громадян України.

Крім того, Ніколенко наголосив, що відомостей про наявність жертв серед українських громадян внаслідок землетрусу не надходило.

"Нагадую, що для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" посольства України у Туреччині: +90 539 550 98 98 98", — поінформував Ніколенко.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. За словами глави держави Реджепа Ердогана, землетрус став наймасштабнішим стихійним лихом у країні з 1939 року.

Згідно з останніми оприлюдненими даними, кількість загиблих внаслідок стихійного лиха в Туреччині та Сирії становила понад 4400 осіб. За інформацією Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха, в Туреччині жертвами природного катаклізму стали 2921 людина. Водночас у Сирії загинули під завалами щонайменше 1444 особи.