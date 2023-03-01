Грету Тунберг знову носили на руках: активістка три дні блокувала Міненергетиків Норвегії

Екоактивістка Грета Тунберг разом із десятками соратників перекрила вхід до міністерства, протестувавши проти вітрових турбін, побудованих на землі, яку традиційно використовували корінні саамські оленярі.

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Норвезька поліція затримала екологічну активістку Грету Тунберг під час демонстрації в Осло. Про це сьогодні, 1 березня, повідомляє POLITICO Europe.

Активістка заявила, що захищає права людини, зокрема права корінних народів.

[ + – ] Затримання Грети Тунберг у Норвегії [ + – ] Затримання Грети Тунберг у Норвегії

"Я тут, щоб підтримати боротьбу за права людини, права корінних народів. Норвезька держава порушує права людини, це абсолютно неприйнятно, і ми маємо бути солідарними у цій боротьбі", — сказала Тунберг на початку акції.

Активісти посилаються на скарги оленярів, які кажуть, що вигляд і звук гігантських вітряків жахають і вимагають демонтувати турбіни.

Зіткнення з поліцією у захисниці природи вже не перше: так, 17 січня Грету Тунберг затримали на акції протесту проти зносу німецького села Лютцерат, яке небезпечно межує з вугільним кар'єром. Поліцейські були змушені застосувати силу та вивести людей із зони безпосередньої небезпеки.

У листопаді 2022 року Грета Тунберг закликала повалити "расистську капіталістичну систему" Заходу. Екологічна активістка перейшла від боротьби з глобальним потеплінням до реалізації вкрай лівої політичної програми, закликаючи до революції.

Фокус також писав, що шведські активісти вимагали розслідувати зв'язки Грети Тунберг із російською НДО, яка у 2019-2021 роках отримувала фінансування безпосередньо з бюджету Міністерства закордонних справ Росії.

У вересні 2021 року на відкритті молодіжного кліматичного саміту Youth4Climate Тунберг накинулась з критикою на світовий уряд.