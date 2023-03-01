Грету Тунберг опять носили на руках: активистка три дня блокировала Минэнергетики Норвегии

Экоактивистка Грета Тунберг вместе с десятками соратников перекрыла вход в министерство, протестуя против ветровых турбин, построенных на земле, которую традиционно использовали коренные саамские оленеводы.

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Норвежская полиция задержала экологическую активистку Грету Тунберг во время демонстрации в Осло. Об этом сегодня, 1 марта сообщает POLITICO Europe.

Активистка заявила, что защищает права человека, в том числе — права коренных народов.

[ + – ] Задержание Греты Тунберг в Норвегии [ + – ] Задержание Греты Тунберг в Норвегии

"Я здесь, чтобы поддержать борьбу за права человека, права коренных народов. Норвежское государство нарушает права человека, это абсолютно неприемлемо, и мы должны быть солидарны в этой борьбе", — сказала Тунберг в начале акции.

Активисты ссылаются на жалобы оленеводов, которые говорят, что вид и звук гигантских ветряков приводят животных в ужас, и требуют демонтировать турбины.

Столкновение с полицией у защитницы природы уже не первое: так, 17 января Грету Тунберг задержали на акции протеста против сноса немецкой деревни Лютцерат, которая опасно граничит с угольным карьером. Полицейские были вынуждены применить силу и вывести людей из зоны непосредственной опасности.

В ноябре 2022 года Грета Тунберг призвала свергнуть "расистскую капиталистическую систему" Запада. Экологическая активистка перешла от борьбы с глобальным потеплением к реализации своей крайне левой политической программы, призывая к революции.

Фокус также писал, что шведские активисты потребовали расследовать связи Греты Тунберг с российской НПО, которая в 2019-2021 годах получала финансирование непосредственно из бюджета Министерства иностранных дел России.

В сентябре 2021 года на открытии молодежного климатического саммита Youth4Climate Тунберг обрушилась с критикой на мировое правительство.