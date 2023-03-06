Продавчиня прямо в магазині приготувала смертельно небезпечний газ часів Першої світової війни

Ілаф Адам показала свій сумний досвід на особистій сторінці в TikTok, пояснивши у ролику, що її "звільнили, бо вона змішала Fabuloso та очищувач".

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Жінку з Чикаго було звільнено з американського супермаркету Target після того, як вона випадково змішала відбілювач та універсальний засіб для чищення, внаслідок чого утворився смертельно небезпечний газ часів Першої світової війни. Про це повідомляє Daily Star.

"Я думала, що можна змішувати будь-що з чим завгодно. Начебто це нічого не робить. Очевидно, це був іприт", — сказала Ілаф.

Гірчичний газ, він же іприт, є "надзвичайно небезпечним та отруйним". Департамент охорони здоров'я штату Нью-Джерсі стверджує, що він може спричинити "сильні опіки", "пошкодження легень" і навіть смерть.

Менеджер Ілаф приніс погані новини і сказав їй, що вона має бути звільнена за свої незграбні дії. Він навіть спробував вивести жінку на вулицю "відповідно до правил Target", але дівчина відмовилася, заявивши, що більше в супермаркеті не працює і сама вирішує, коли їй буде зручно піти.

[ + – ] Жінка впевнена, що її помилка в результаті обернулася на краще Фото: Tik-Tok

Дівчина сказала, що почувається "звільненою" після всього пережитого і її помилка зрештою обернулася на краще.

"Я почуваюся чудово, я почуваюся звільненою тому, що ця робота дійсно пригнічувала мене. Вона часто згадувалася на моїх сеансах терапії, тому я знаю, що вона мені не підходить", — каже Ілаф.

У коментарях під відео люди підтримали жінку, а дехто дуже здивувався, що два ці засоби для чищення не можна змішувати.

"Зачекайте, ми не повинні змішувати Fabuloso і відбілювач?" — написав один із користувачів TikTok.

Іприт — це бойова отруйна речовина шкірно-наривної дії. Уперше газ застосувала Німеччина 12 липня 1917 року проти англо-французьких військ під час битви при Іпрі. Отрута, що погано пахне, стала причиною загибелі понад 120 000 осіб під час Першої світової війни.

Раніше Фокус писав, що жінка з'їла чіпс у формі серця, який коштував величезні гроші. Вона не усвідомлювала, що вартість цього чіпсу складає 100 000 фунтів.

Також повідомлялося, що в США жінка виграла у лотерею понад 750 мільйонів доларів. Вона придбала виграшний квиток в одному з продуктових магазинів, а коли дізналася про суму виграшу, була шокована.