"Наймасштабніші з часів холодної війни": у Данії розпочалися військові навчання

До маневрів залучено авіацію, військово-морські сили, артилерію та бронетехніку, особлива увага приділяється артилерійським стрільбам. Беруть участь понад 500 військових із восьми країн-союзниць.

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У Данії почалися найбільші з часів холодної війни навчання з артилерійськими стрільбами. Про це сьогодні, 27 березня, повідомляє DR.

Навчання триватимуть чотири дні в районі міста Оксбьол у південно-західній Ютландії, в них беруть участь понад 500 військових із восьми країн-союзниць. До маневрів залучено винищувачі, військово-морські сили, артилерію та бронетехніу, особлива увага приділяється артилерійським стрільбам.

Головна мета – перевірка та підвищення злагодженості роботи сил різних країн. Навчання планувалися у такому форматі заздалегідь, але вторгнення РФ в Україну актуалізувало це питання, оскільки війна нагадала союзникам про труднощі війни високої інтенсивності та велику роль артилерії у війнах, де один одному протистоять регулярні армії з повним спектром озброєння.

У Молдові 27 березня розпочалися військові навчання, в яких візьмуть участь військовослужбовці трьох країн блоку НАТО — США, Великобританії та Румунії. Мета маневрів — підготовка та обмін досвідом бійців молдавського, румунського, американського та британського спецназу.

Нагадаємо, 15 березня Росія, Іран і Китай розпочали спільні морські військові навчання. Міністерство оборони КНР повідомило, що маневри сприятимуть "поглибленню практичної співпраці між військово-морськими силами країн-учасниць"

Військово-повітряні сили Швеції, Норвегії, Фінляндії та Данії 24 березня домовилися про мету створення єдиної північної системи протиповітряної оборони. Командувачі повітряних сил цих країн підписали 16 березня декларацію про наміри щодо поглиблення співпраці з метою створення єдиної концепції спільних повітряних операцій.