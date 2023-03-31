"Це мінімум": WSJ вимагає від США видворити посла РФ та росЗМІ після затримання репортера

За словами журналістів, силовики РФ не дають зв'язатися з Еваном Гершковичем, якого звинувачують у шпигунстві, ні уряду США, ні представникам видання.

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В американському виданні The Wall Street Journal після затримання їхнього репортера, 31-річного Евана Гершковича, в Єкатеринбурзі 30 березня співробітниками ФСБ закликали американську владу вислати із США посла РФ та російських журналістів із країни. Про це сказано у повідомленні на їхньому сайті.

Журналісти розповіли, що силовики РФ не дають зв'язатися із заарештованим Гершковичем ні уряду США, ні представникам видання. Крім того, журнал заперечує звинувачення їхнього репортера у шпигунстві.

"Російський уряд уважно стежить за іноземними журналістами в Росії, і пан Гершкович працює там уже багато років. ФСБ могла б його давно вислати, якби справді вважала його за шпигуна", — заявили у WSJ.

У виданні додали, що затримання Евана Гершковича виглядає як провокація, щоб залякати інших іноземних журналістів, які працюють у Росії. На їхню думку, це може бути також відповіддю Москви на звинувачення, висунуті минулого тижня Міністерством юстиції США громадянинові Росії Сергію Черкасову, якого підозрюють у шахрайстві та шпигунстві.

Американські журналісти заявили, що Білому дому доведеться розглянути питання депортації посла РФ у США та всіх російських журналістів, які працюють тут. За їхніми словами, це було б "мінімумом", який має зробити американська влада.

"Бандитські лідери продовжують робити бандитські вчинки, якщо думають, що не заплатять за це жодної ціни... Перший обов'язок уряду США полягає в тому, щоб захищати своїх громадян, і надто багато урядів тепер вважають, що вони можуть безкарно заарештовувати й саджати у в'язницю американців", — сказано в повідомленні ЗМІ.

Затримання Евана Гершковича, 30 березня. Фото: AP

Це перший випадок затримання американського журналіста в Росії з 1986 року. Тоді було заарештовано Ніколаса Данілоффа, його протримали під вартою близько двох тижнів і відпустили без пред'явлення звинувачень. В той самий час США дозволили залишити країну російському співробітнику радянського представництва при Організації Об'єднаних Націй після того, як його було заарештовано кількома днями раніше в процесі спецоперації ФБР.

Нагадаємо, 30 березня ФСБ РФ у Єкатеринбурзі затримала Евана Гершковича. Журналісти розповіли, що він виконував завдання редакції та збирав відомості про бойовиків із ПВК "Вагнер" для матеріалу.

Після цього Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав усіх американських громадян виїхати з Росії. Крім того, кореспонденти інших іноземних ЗМІ, які працюють у РФ, почали розповідати, що самі отримували анонімні погрози.

Також спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр розповіла, що Джо Байден знає про інцидент, а його адміністрація вважає це репресіями.