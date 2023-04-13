"Тривожний дзвінок для Заходу": Путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ, — ЗМІ

У матеріалі сказано, що Путін вважає, що немає повернення до стабільних та надійних відносин з Європою та США. Він прислухається до так званих "яструбів" у Кремлі, які вважають протистояння з Вашингтоном незворотнім.

Related video

Президент РФ Володимир Путін особисто схвалив арешт американського репортера WSJ Евана Гершковича за звинуваченням у нібито "шпигунстві". Це сталося вперше із часів холодної війни. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, схвалення цього кроку російським президентом відображає зростаючий вплив кремлівських прихильників жорсткої лінії, які наполягають на поглибленні конфронтації з Вашингтоном. Протистояння зі США "яструби" у Кремлі вважають незворотнім.

Ініціатива арешту Гершковича, як мовиться у матеріалі, виходила від співробітників спецслужб.

Як заявила президент Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Аліна Полякова, це говорить про те, що Путін вважає, що немає повернення до стабільних та надійних відносин із Заходом.

"Це має стати справжнім тривожним дзвінком не лише для США, а й для всього Заходу", — сказала вона.

Видання пише, що війна Росії з Україною триває вже другий рік. Через це російська пропаганда намагається подати її як екзистенційну боротьбу із Заходом.

Нагадаємо, що 31-річного Гершковича затримали 30 березня в Єкатеринбурзі співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ). Звинувачений у шпигунстві, яке тягне за собою 20-річне покарання, він зараз утримується в московській в'язниці Лефортово, і досі Росія не надала консульського доступу США.

Потім 7 квітня Евану Гершковичу офіційно звинуватили у шпигунстві. За версією російського слідства, американський журналіст займався збором даних щодо функціонування одного з військово-промислових підприємств РФ.

У Державному департаменті США визнали арешт незаконним. У справі про затримання американського громадянина в Росії буде залучено Управління спеціального посланця президента США у справах заручників.