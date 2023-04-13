"Тревожный звонок для Запада": Путин лично одобрил арест журналиста WSJ, — СМИ

В материале сказано, что Путин считает, что нет возврата к стабильным и надежным отношениям с Европой и США. Он прислушивается к так называемым "ястребам" в Кремле, которые считают противостояние с Вашингтоном необратимым.

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Президент РФ Владимир Путин лично одобрил арест американского репортера WSJ Эвана Гершковича по обвинению в якобы "шпионаже". Это произошло впервые со времен холодной войны. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, одобрение этого шага российским президентом отражает растущее влияние кремлевских сторонников жесткой линии, которые настаивают на углублении конфронтации с Вашингтоном. Противостояние с США "ястребы" в Кремле считают необратимым.

Инициатива ареста Гершковича, как говорится в материале, исходила от сотрудников спецслужб.

Как заявила президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова, это говорит о том, что Путин считает, что нет возврата к стабильным и надежным отношениям с Западом.

"Это должно стать настоящим тревожным звонком не только для США, но и для всего Запада", — сказала она.

Издание пишет, что война России с Украиной продолжается уже второй год. Из-за этого российская пропаганда пытается представить ее как экзистенциальную борьбу с Западом.

Напомним, что 31-летний Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ). Обвиненный в шпионаже, который влечет за собой 20-летнее наказание, он сейчас содержится в московской тюрьме Лефортово, и до сих пор Россия не предоставила консульскому доступу США.

Затем 7 апреля, Эвану Гершковичу официально предъявили обвинение в шпионаже. По версии российского следствия, американский журналист занимался сбором данных о функционировании одного из военно-промышленных предприятий РФ.

В Государственном департаменте США признали арест незаконным. К делу о задержании американского гражданина в России будет привлечено Управление специального посланника президента США по делам заложников.