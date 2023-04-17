Приховав інтерес дружини: у Британії розпочали розслідування щодо прем'єра Сунака, — ЗМІ

За даними британської преси, глава уряду не повідомив про конфлікт інтересів, коли пропонував запровадити реформу у сфері догляду за дітьми. З'ясувалося, що фірма його дружини отримає вигоду від змін у бюджеті.

Related video

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак став об'єктом розслідування парламентської комісії з боротьби зі зловживаннями у зв'язку із твердженнями про те, що він не заявив про конфлікт інтересів. Про це у понеділок, 17 квітня, повідомляє британське інтернет-видання The Independent.

Питання до британського прем'єра виникли після того, як з'ясувалося, що агентство з догляду за дітьми, співвласником якого є його дружина Акшата Мурті, отримає вигоду від змін у політиці бюджету.

Повідомляється, що глава уряду не згадав про інтерес своєї дружини, коли говорив про реформи у сфері догляду за дітьми на засіданні парламентського комітету минулого місяця.

Як пишуть британські ЗМІ, у понеділок парламентський уповноважений за стандартами заявив, що стосовно прем'єр-міністра проводиться розслідування через можливе недекларування інтересів.

Джерело на Даунінг-стріт підтвердило журналістам, що розслідування стосується агентства з догляду за дітьми Koru Kids. Зазначається, що це розслідування — не перший випадок, коли фінанси та ділові інтереси дружини прем'єра Акштати Мурті опиняються у центрі політичної уваги її чоловіка.

Спадкоємицю і венчурного капіталіста, статки якої обчислюються сотнями мільйонів фунтів стерлінгів, розкритикували після того, як минулого року газета The Independent показала, що вона ухилялася від сплати податків, отримавши статус некомерційної організації. Згодом вона відмовилася від цього статусу після того, як викриття викликали вибух обурення.

Примітно, що Сунак запитав про можливі конфлікти інтересів, пов'язаних з бюджетом, коли він виступав на слуханнях у Комітеті зі зв'язків минулого місяця. На запитання члена парламенту від лейбористів Кетрін МакКіннелл про те, чи є в нього щось, про що він має заявити, він сказав: "Ні, всі мої відомості декларуються у звичайному порядку".

Koru Kids — одне з шести приватних агенцій з догляду за дітьми, з якими проводяться консультації з пілотної схеми у рамках оголошеної у бюджеті урядової реформи системи догляду за дітьми.

Позиція Ріші Сунака

У листі до Комітету зв'язків від 4 квітня 2023 року Сунак зазначив, що правильно заявив інтерес і проблем бути не повинно.

"Я наголошую, що в засобах масової інформації з'явилися повідомлення про міноритарну частку моєї дружини в компанії Koru Kids. Комітет ставив мені питання у моїй якості прем'єр-міністра. Я хотів би уточнити для парламентського протоколу, що цей інтерес був правильно заявлений в Офісі Кабінету міністрів. Останній список міністерських інтересів буде незабаром опублікований незалежним радником сером Лорі Магнусом", — йдеться у повідомленні Сунака.

Нагадаємо, 20 березня британський прем'єр Ріші Сунак заявив, що голова Китаю Сі Цзіньпін має використати свій державний візит до Москви, щоб закликати президента Володимира Путіна "припинити бомбардування українських міст, лікарень та шкіл".

Раніше, 24 лютого Сунак, попри опір глави Міноборони Бена Воллеса, вимагає надати українським військовим багатоцільовий винищувач четвертого покоління Typhoon.