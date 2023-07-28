Справа в шахті в пустелі Калахарі: чому позиція ПАР щодо Росії залишається загадкою, — CNN

Компанія United Manganese of Kalahari (UMK) володіє прибутковими марганцевими рудниками в Південній Африці. Один з її інвесторів — підсанкційний олігарх Віктор Вексельберг, ключовий союзник президента РФ Володимира Путіна.

Related video

Керівництво Південної Африки не дотримується чіткої лінії щодо війни в Україні. Країна наполягає на своєму "неприєднанні" ("non-aligned"), але західні дипломати та аналітики вказують на цілу серію дій, які свідчать про протилежне, повідомляє CNN.

Список досить довгий:

ПАР утрималася під час голосування в ООН, коли інші країни засудили вторгнення РФ в Україну;

приймає військові навчання за участю російського флоту;

неодноразово і публічно критикувала США;

і, імовірно, відвантажує зброю і боєприпаси на російські вантажні кораблі.

Багато лідерів країн Африки відмовилися від участі у форумі в Петербурзі, присвяченому економічному співробітництву РФ і країн африканського континенту, але президент Сиріл Рамафоса все ж вирішив поїхати в Північну Пальміру.

У "Африканського національного конгресу" — керівничої партії ПАР — є історичні зв'язки з СРСР, але в сенсі економіки країна все ж тісніше пов'язана з Євросоюзом і США. Проте вона чомусь ризикує відносинами із Заходом.

Володимир Путін і Сиріл Рамафоса

Автори журналістського розслідування з AmaBhungane Centre for Investigative Journalism та антикорупційні активісти кажуть, що відповідь можна знайти в пустелі Калахарі, де розташовані прибуткові марганцеві копальні компанії United Manganese of Kalahari (UMK), до якої має безпосередній стосунок підсанкційний російський олігарх Віктор Вексельберг, ключовий соратник президента РФ Володимира Путіна.

Зі свого боку, ще один гравець у марганцевому бізнесі — Chancellor House Holdings (CHH) — пов'язаний з АНК, хоча довгі роки це ретельно приховувалося. Керівник компанії Могоподі Мокоена на запит журналістів відповів, що не фінансує АНК, але допомагає "історично знедоленим південноафриканцям або організаціям".

Керівник впливової НКО Corruption Watch Карам Сінх, зі свого боку, каже, що іноземні гроші російського походження можуть вливатися в ПАР, що може впливати на те, яку позицію країна займає з тих чи інших питань. У травні посол США звинуватив ПАР у надсиланні озброєнь РФ.

Вексельберг, попри всілякі санкції, володіє істотною часткою в UMK, згідно з кіпрською документацією. Олігарх управляє Renova Group, великою компанією з інтересами в різних сферах — від будівництва до гірничорудних проєктів.

На запит представник компанії відповів, що вона лише непрямий міноритарний акціонер в UMK.

Неамериканські компанії часто уникають санкцій, зменшуючи частку підсанкційних осіб у своєму бізнесі до менш ніж 50% і переводячи активи в трактову структуру.

Вексельберг і UMK зробили і те, і інше, ймовірно, щоб уникнути небажаних наслідків.

"У довгострокових інвесторів є комерційні інтереси в приватних компаніях. Вексельберг не є прямим акціонером в UMK і тому не впливає на її управління", — пояснили у пресслужбі компанії.

Водночас за словами Стівена Груздя, аналітика Південноафриканського інституту міжнародних відносин, влада ПАР веде небезпечну гру і нехтує інтересами звичайних громадян.

"Немає сенсу бути настільки пов'язаними з РФ, коли ставки настільки високі", — зазначив експерт, пояснивши, що країна ризикує інвестиціями, торгівлею, робочими місцями, економічним зростанням, валютою, і загалом є ризик ізоляції Південної Африки з боку Заходу.

Нагадаємо, що ПАР ратифікувала Римський статут і юридично зобов'язана затримати Путіна за ордером МКС.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому Путін відмовився їхати в ПАР. Голова Кремля побоюється арешту і повної втрати влади.