"Тяжка хвороба": в РФ помер заступник голови "Роскосмосу" (фото)
Головним здобутком Максима Овчинникова нібито було те, що за роки його роботи не відбулося безпрецедентних аварійних пусків "Роскосмосом".
Після важкої хвороби помер Максим Овчинников, перший заступник у держкорпорації "Роскосмос". Про це в Telegram-каналі повідомив Дмитро Рогозін, колишній голова "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна.
Вів зазначив, що тривалий час Максим Овчинников хворів, але подробиці не розповів. Рогозін назвав його талановитим економістом і адміністратором.Важливо
"Та й людина він був хороша, порядна. Мені дуже шкода", — йдеться в повідомленні.
У 2018 році, як зазначив Рогозін, він запросив його на посаду першого заступника в держкорпорацію "Роскосмос". У Федеральній антимонопольній службі, де він працював до цього, відпускали його з великим небажанням, там його теж цінували.
На новій посаді Максим Овчинников пропрацював успішно. За словами Рогозіна, він рішуче відстоював інтереси ракетно-космічної галузі. Головним здобутком було те, що за роки його роботи не було безпрецедентних аварійних пусків.
За інформацією на офіційному сайті "Роскосмосу", Овчинников обіймав посаду заступника гендиректора з економіки та корпоративного управління. "РБК" уточнює, що йому було 40 років.
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