Із солідарності: Данія блокує свої порти для поставок Tesla до Швеції

Гендиректор компанії Ілон Маск, відомий як противник профспілок, назвав їх дії у скандинавських країнах "божевільними".

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Данські профспілки приєдналися до страйку проти компанії Tesla у Швеції, заявивши про блокаду розвантаження і транспортування автомобілів Tesla до Швеції. Про це повідомляє Elektrek.

"Сьогодні (5 грудня. — Ред.) портові робітники і водії данської профспілки 3F опублікували заяву, в якій йдеться про те, що вони також вживуть заходів проти Tesla, а це означає, що Tesla більше не зможе обійти блокаду шведських докерів, прямуючи в порти Данії", — пише Bloomberg.

Профспілка транспортників Фінляндії також збереться цього тижня, щоб визначити свої дії. А норвезькі докери вже заявили, що відмовляться розвантажувати автомобілі Tesla, що прямують до Швеції.

"Це приєднання до страйку призвело до формування блокади портів Північної Європи проти Tesla. Якщо всі скандинавські профспілки приєднаються до блокади, то єдиним варіантом для доставки автомобілів Tesla до Швеції залишаться вантажівки з Німеччини", — уточнює Elektrek.

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На думку журналістів, якщо підрахувати відстань за допомогою надійних карт Google Maps від Tesla Giga Berlin до Мальме і найближчого великого міста, що перетинає Ересуннський міст із Данії, то це приблизно сім годин їзди в один бік. Звичайно, кожна вантажівка може перевезти лише кілька транспортних засобів порівняно з місткістю корабля.

"Навіть якщо ви один із найбагатших людей у світі, ви не можете просто встановлювати власні правила", — заявив голова Об'єднаної федерації профспілок Джон Трюгве Толлефсен.

Він наголосив, що у профспілок є деякі угоди про ринок праці в Північному регіоні, і їх має дотримуватися той, хто хоче вести бізнес у скандинавських країнах.

"Солідарність є наріжним каменем профспілкового руху і поширюється через національні кордони. Тому зараз ми беремо ті інструменти, які в нас є, і використовуємо їх для забезпечення колективних договорів і справедливих умов праці", — наголосив голова профспілок.

У минулому такі акції солідарності вже відбувалися у Швеції, коли, наприклад, 2015 року місцеві пілоти приєдналися до страйку пілотів норвезької авіакомпанії Norwegian Air Shuttle ASA.

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Що сталося

Страйк проти Tesla розпочався в листопаді, коли 130 шведських механіків, які належать до профспілки IF Metall та обслуговують автомобілі Tesla, оголосили його через відмову компанії в колективних переговорах. Відтоді до нього долучилися тисячі робітників у Швеції: від докерів до автодилерів і навіть працівників пошти, які відмовляються торкатися до будь-чого, пов'язаного з Tesla, доки Tesla не підпише колективний договір з IF Metall.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск, відомий як противник профспілок, висловив свою незгоду з цим і назвав дії в країні "божевільними". Водночас профспілки є важливою частиною шведської трудової моделі: близько 90% робочої сили захищено колективними договорами, які спрямовані на стандартизацію заробітної плати, страхування і пенсій, а також на захист умов праці.

Tesla подала два позови проти шведських транспортних агентств і поштової служби після того, як працівники відмовилися доставляти номерні знаки для автомобілів. Суд підтримав Tesla, видавши тимчасову судову заборону на доставку знаків протягом тижня.

Другий позов проти PostNord, який також блокує інші поставки і пошту для Tesla, все ще чекає рішення суду на цьому тижні.

Транспортники Данії заявляють, що почнуть позов проти Tesla через два тижні після обов'язкового двотижневого періоду повідомлення.

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Раніше Фокус писав, що в США автопілот Tesla проігнорував людину, яка переходила дорогу пішохідним переходом.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що американський сенатор Елізабет Воррен зажадала перевірити діяльність Ілона Маска через скандал зі Starlink.