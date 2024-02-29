Вбивство Навального: Європарламент поставив під сумнів легітимність Путіна

Депутати Європарламенту також засудили імперіалістичну політику російського режиму й агресивну війну Росії проти України. На їхню думку, підтримка України — найкраща відповідь Кремлю.

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Європейський парламент у четвер, 29 лютого, ухвалив резолюцію, у зв'язку зі смерю російського опозиціонера Олексія Навального. У тексті документа стверджується, що Навального вбили, а відповідальність за це несе російська влада і особисто президент Російської Федерації Володимир Путін.

"Повна кримінальна та політична відповідальність за його (Навального, — ред.) смерть лежить на російській державі, зокрема на її президентові Володимирі Путіну, який має бути притягнутий до відповідальності", — наголошується у резолюції.

Документ підтримали 506 депутатів за, 9 проголосували "проти", ще 32 утрималися.

Депутати Європарламенту попереджають, що вбивство Навального є ще однією ознакою посилення та систематичних репресій у Росії. Вони вимагають незалежного та прозорого міжнародного розслідування вбивства політика.

"За таких обставин цілком виправдано порушувати питання про легітимність Путіна в громадському та міжнародному дискурсі", — йдеться в резолюції.

Крім того, європарламентарі висловили співчуття родині загиблого, його колегам та численним прихильникам, а також повну підтримку Юлії Навальній у її намірі продовжити роботу, започатковану її чоловіком, та боротьбу проти "клептократичного режиму Кремля".

Резолюція закликає активізувати зусилля щодо пошуку реальних способів звільнення найбільш постраждалих політичних ув'язнених, які особливо мають захворювання або піддаються тортурам, — включаючи варіант можливого обміну ув'язненими.

А також засуджує "імперіалістичну політику російського режиму й агресивну війну Росії проти України".

"ЄС, його країни-члени та близькі за переконаннями партнери в усьому світі мають продовжувати політичну, економічну, фінансову та військову допомогу України, включаючи підтримку громадянського суспільства та довгострокові плани з відбудови України. Це є найкращою відповіддю на репресивні дії, до яких зараз вдається режим Кремля", — йдеться у документі.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Олексій Навальний помер 16 лютого в колонії особливого режиму "Полярний вовк" у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Російська влада заявила, що смерть Навального настала з "природних причин", але обставин не розкриває. Тіло політика тривалий час не віддавали рідним.

Поховають політика 1 березня на Борисовському кладовищі у Москві. Похорони планувалися на 29 лютого. Однак в цей день російський президент Володимир Путін звертався з щорічним посланням до Федеральних зборів.