Мальдіви, Абу-Дабі та Дубай: росЗМІ дізналися, хто вилітав із РФ напередодні 24 лютого

Удень 23 лютого донька колишнього міністра оборони РФ Ксенія сіла в літак в ОАЕ. Уже через 14 годин президент Володимир Путін оголосив про своє рішення вторгнутися в Україну, а Сергій Шойгу явно знав про це заздалегідь, пишуть журналісти.

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Донька колишнього російського міністра оборони Сергія Шойгу вилетіла з країни лише за кілька годин до початку повномасштабної війни в Україні. Про це стало відомо з витоку бази перетину кордонів, яку вивчило "Агентство. Новости".

Удень 23 лютого 2022 року Ксенія Шойгу сіла в літак і вилетіла з аеропорту "Шереметьєво" в Москві до столиці ОАЕ Абу-Дабі. Лише за 14 годин до російського вторгнення, о 15:50, як ідеться у витоку, донька колишнього міністра оборони покинула країну. Уже наступного дня о 06:00 президент Володимир Путін опублікував своє звернення про початок війни.

"Донька Шойгу повернулася в Росію через день, 25 лютого о 14:25, випливає з даних. Сергій Шойгу був одним із небагатьох представників російського істеблішменту, хто знав точну дату російського вторгнення в Україну. Загалом в ОАЕ від початку війни Ксенія Шойгу літала 7 разів", — ідеться в повідомленні.

ЗМІ дізналися, хто з росіян покинув країну перед початком війни Фото: Агентство. Новости ЗМІ дізналися, хто з росіян покинув країну перед початком війни Фото: Агентство. Новости

Вона не єдина, хто не зустрічав повномасштабну війну в Росії. Заступниця голови фракції "Единая Россия" в Держдумі Альона Аршинова 22 лютого полетіла на Мальдіви, проте інформації про її зворотний рейс у витоках немає.

Депутати Держдуми від "Единой России" Бекхан Агаєв і Григорій Анікєєв на початку березня ухвалили рішення тимчасово покинути країну. Перший полетів у Дубай 5 березня і повернувся лише 14 березня. Другий депутат приземлився в Дубай 6 березня, а повернувся 20 березня.

"У квітні 2022 року з країни виїжджали депутат Держдуми від КПРФ Михайло Авдєєв (вилетів 23 квітня, дата повернення невідома), єдинорос Рахім Азімов (22 квітня до Таджикистану, дата повернення невідома), справедливорос Ігор Ананських (21 квітня вилетів до Дубая, 10 травня повернувся)", — продовжили в "Агентство. Новости".

Як росіяни подорожують світом: витік бази даних ФСБ

26 серпня російський журналіст-розслідувач Андрій Захаров повідомив, що в мережі з'явилися дані Федеральної служби безпеки про перетин кордону росіянами, які виїжджали з країни в період із 2014 до 2023 року.

Там міститься різна інформація про місце перетину кордону, про транспортний засіб (номер автомобіля, поїзда, літака, приватного джета), а також напрямок.

28 серпня ЗМІ вивчили, де до війни відпочивали доньки та ексдружина Путіна. За даними журналістів, молодша дочка Путіна Катерина Тихонова тільки за два роки здійснила понад 35 перельотів. Найчастіше вона бувала у Франції.

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що доньки глави Чечні Рамзана Кадирова літали в Париж під чужим прізвищем на бізнес-джеті батька. Подорож до французької столиці було зафіксовано в червні 2017 року, пишуть журналісти, посилаючись на витік із бази даних. Через 7 років документи на прізвище Мусаєва, яке використовували родички глави Чечні, все ще дійсні.