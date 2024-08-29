Мальдивы, Абу-Даби и Дубай: росСМИ узнали, кто улетал из РФ накануне 24 февраля

Днем 23 февраля дочь бывшего министра обороны РФ Ксения села в самолет в ОАЭ. Уже через 14 часов президент Владимир Путин объявил о своем решении вторгнуться в Украину, а Сергей Шойгу явно знал об этом заранее, пишут журналисты.

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Дочь бывшего российского министра обороны Сергея Шойгу улетела из страны всего за несколько часов до начала полномасштабной войны в Украине. Об этом стало известно из утечки базы пересечения границ, которую изучило "Агентство. Новости".

Днем 23 февраля 2022 года Ксения Шойгу села в самолет и вылетела из аэропорта "Шереметьево" в Москве в столицу ОАЭ Абу-Даби. Всего за 14 часов до российского вторжения, в 15:50, как говорится в утечке, дочь бывшего министра обороны покинула страну. Уже на следующий день в 6 утра президент Владимир Путин опубликовал свое обращение о начале войны.

"Дочь Шойгу вернулась в Россию через день, 25 февраля в 14:25, следует из утекших данных. Сергей Шойгу был одним из немногих представителей российского истеблишмента, кто знал точную дату российского вторжения в Украину. Всего в ОАЭ с начала войны Ксения Шойгу летала 7 раз", — говорится в сообщении.

СМИ узнали, кто из россиян покинул страну перед началом войны Фото: Агентство. Новости СМИ узнали, кто из россиян покинул страну перед началом войны Фото: Агентство. Новости

Она не единственная, кто не встречал полномасштабную войну в России. Заместительница главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Алена Аршинова 22 февраля улетела на Мальдивы, однако информации об ее обратном рейсе в утечках нет.

Депутаты Госдумы от "Единой России" Бекхан Агаев и Григорий Аникеев в начале марта приняли решение временно покинуть станы. Первый улетел в Дубай 5 марта и вернулся лишь 14 марта. Второй депутат приземлился в Дубай 6 марта, а вернулся 20 марта.

"В апреле 2022 года из страны уезжали депутат Госдумы от КПРФ Михаил Авдеев (вылетел 23 апреля, дата возвращения неизвестна), единоросс Рахим Азимов (22 апреля в Таджикистан, дата возвращения неизвестна), справедливоросс Игорь Ананских (21 апреля вылетел в Дубай, 10 мая вернулся)", — продолжили в "Агентство. Новости".

Как россияне путешествуют по миру: утечка базы данных ФСБ

26 августа российский журналист-расследователь Андрей Захаров сообщил, что в сети появились данные Федеральной службы безопасности о пересечении границы россиянами, которые выезжали из страны в период с 2014 по 2023 год.

Там содержится различная информация о месте пересечения границы, о транспортном средстве (номер автомобиля, поезда, самолета, частного джета), а также направлении.

28 августа СМИ изучили, где до войны отдыхали дочери и экс-супруга Путина. По данным журналистов, младшая дочь Путина Екатерина Тихонова только за два года совершила более 35 перелетов. Чаще всего она бывала во Франции.

Напомним, 28 августа стало известно, что дочери главы Чечни Рамзана Кадырова летали в Париж под чужой фамилией на бизнес-джете отца. Путешествие во французскую столицу было зафиксировано в июне 2017 года, пишут журналисты, ссылаясь на утечку из базы данных. Спустя 7 лет документы на фамилию Мусаева, которую использовали родственницы главы Чечни, все еще действительны.