"З дитинства мріяв про небо": загиблий в аварії літака в Актау пілот вчився у Кропивницькому (фото)

Загиблий другий пілот пасажирського літака Embraer Олександр Кальянінов отримав диплом магістра з авіаційного транспорту в льотній академії Кропивницького у 2021 році.

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В аварії літака Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній", що летів із Баку до Грозного та зазнав катастрофи в Казахстані вранці 25 грудня, загинув пілот-вихованець Української державної льотної академії Кропивницького. Олександр Кальянінов був другим пілотом судна, повідомила пресслужба академії.

Другий пілот літака Embraer 190 Олександр Кальянінов навчався у Кропивницькому Фото: УДЛА

Олександр народився 1992 року. Його батько був пілотом, тож і він з дитинства мріяв про небо, говорять в академії.

Середню освіту хлопець здобув у бакинському Європейському ліцеї, де його згадують як здібного й успішного учня.

За мрією майбутній авіатор вступив на факультет льотної експлуатації в Українській державній льотній академії (тоді — Льотна академія НАУ), отримав кваліфікацію інженера-пілота та інженера-дослідника. 6 квітня 2021 року він захистив диплом магістра з авіаційного транспорту.

"Олександр був дуже розумним, ерудованим, вільно розмовляв на декількох іноземних мовах, був дуже чесним та завжди готовим прийти на допомогу", — згадують про пілота в альма-матер.

В академії зазначають, що під час катастрофи Олександр врятував десятки житті, ризикуючи власним.

Аварія літака Embraer 190 в Казахстані: що відомо

Катастрофа літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines сталася вранці 25 грудня. Спочатку повідомлялося про жорстку посадку біля міста Актау в Казахстані, потім з'явилися фото з місця падіння літака, на яких було видно, що він розпався на частини.

26 грудня ЗМІ з посиланням на джерела в уряді Азербайджану повідомили, що попередньо розслідування виявило причетність до катастрофи російської ППО. Зазначалося, що під час відбиття атаки БПЛА на Грозний у Чечні росіяни влучили ракетою у літак і відправили пошкоджений борт через Каспійське море до Актау, не дозволяючи сісти в жодному російському місті.

27 грудня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що Embraer 190 збила ППО Росії, а саме ЗРГК "Панцир С1".

Також 27 грудня очільник Росавіації Дмитро Ядров уперше прокоментував катастрофу та заявив, що причиною були туманна погода та тривога через атаку українських безпілотників, а також згадав іншу версію про зіткнення зі зграєю птахів. В авіакомпанії Azerbaijan Airlines своєю чергою повідомили, що літак зазнав аварії через "зовнішнє фізичне та технічне втручання".