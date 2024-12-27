"С детства мечтал о небе": погибший в крушении самолета в Актау пилот учился в Кропивницком (фото)

Погибший второй пилот пассажирского самолета Embraer Александр Кальянинов получил диплом магистра по авиационному транспорту в летной академии Кропивницкого в 2021 году.

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В аварии самолета Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний", летевшего из Баку в Грозный и потерпевшего катастрофу в Казахстане утром 25 декабря, погиб пилот-воспитанник Украинской государственной летной академии Кропивницкого. Александр Кальянинов был вторым пилотом судна, сообщила пресс-служба академии.

Второй пилот самолета Embraer 190 Александр Кальянинов учился в Кропивницком Фото: УГЛА

Александр родился в 1992 году. Его отец был пилотом, поэтому и он с детства мечтал о небе, говорят в академии.

Среднее образование парень получил в бакинском Европейском лицее, где его вспоминают как способного и успешного ученика.

За мечтой будущий авиатор поступил на факультет летной эксплуатации в Украинской государственной летной академии (тогда — Летная академия НАУ), получил квалификацию инженера-пилота и инженера-исследователя. 6 апреля 2021 года он защитил диплом магистра по авиационному транспорту.

"Александр был очень умным, эрудированным, свободно разговаривал на нескольких иностранных языках, был очень честным и всегда готовым прийти на помощь", — вспоминают о пилоте в альма-матер.

В академии отмечают, что во время катастрофы Александр спас десятки жизни, рискуя собственной.

Крушение самолета Embraer 190 в Казахстане: что известно

Катастрофа самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines произошла утром 25 декабря. Сначала сообщалось о жесткой посадке возле города Актау в Казахстане, затем появились фото с места падения самолета, на которых было видно, что он распался на части.

26 декабря СМИ со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщили, что предварительно расследование выявило причастность к катастрофе российской ПВО. Отмечалось, что во время отражения атаки БПЛА на Грозный в Чечне россияне попали ракетой в самолет и отправили поврежденный борт через Каспийское море в Актау, не позволяя сесть ни в одном российском городе.

27 декабря руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что Embraer 190 сбила ПВО России, а именно ЗРГК "Панцирь С1".

Также 27 декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров впервые прокомментировал катастрофу и заявил, что причиной были туманная погода и тревога из-за атаки украинских беспилотников, а также упомянул другую версию о столкновении со стаей птиц. В авиакомпании Azerbaijan Airlines в свою очередь сообщили, что самолет потерпел крушение из-за "внешнего физического и технического вмешательства".