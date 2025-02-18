Як перед вторгненням: Reuters другий день веде онлайн-трансляцію Майдану Незалежності, що відомо

Під другою трансляцією представники агентства згадали екстрений саміт європейських лідерів у Парижі, на якому дискутували про розгортання в Україні миротворчого контингенту.

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Британське інформаційне агентство Reuters 17 лютого почало стрим із видом на Майдан Незалежності у Києві з готелю "Україна". 18 лютого агентство запустило другу онлайн-трансляцію з тієї самої точки. Стрим у реальному часі ведеться на каналі YouTube.

"Європейські лідери, які зібралися в Парижі на екстрені переговори, закликали до збільшення витрат на посилення обороноздатності континенту, але залишилися розколотими щодо ідеї розгортання миротворців в Україні для підтримки будь-якої мирної угоди", — йдеться в дописі агентства до другого стриму.

Зазначимо, після введення воєнного стану 24 лютого 2022 року в Україні діють певні обмеження на ведення фото- та відеозйомки. Знімати публічні місця дозволяється, проте суворо заборонено фіксувати розміщення та переміщення військових об'єктів і роботу протиповітряної оборони, яка може випадково потрапити у кадр, якщо трансляція буде вестися під час обстрілу.

Стрим із готелю "Україна" від Reuters прокоментувала активістка Юлія Решітко.

"Цікаво, це в надії зняти роботу ППО чи протесту проти угоди з росіянами? Європі стало трішки сумно і хочеться якось кіна?" — написала вона.

В мережі коментують стрим Майдану Незалежності від Reuters Фото: Скриншот

Стрим Майдану Незалежності від Reuters у 2022 році

За кілька днів до російського повномасштабного вторгнення агентство Reuters вело трансляцію з Майдану Незалежності під назвою "Вид на київський Майдан на тлі російсько-української кризи". Під час стриму вночі 16 лютого зазвучав гімн СРСР, а потім до кадру потрапив дрон з оголошенням "Продам гараж на Солом'янці" і номером телефону, що належав російському посольству у Києві.

Нагадаємо, 18 лютого президент Франції Емманюель Макрон скликав на екстрений саміт у Парижі представників Великої Британії, кількох країн Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО). Під час заходу обговорювали надання гарантій безпеки Україні для завершення війни та збереження миру в Європі, повідомляло агентство Reuters.

Також 18 лютого росЗМІ повідомили, що в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді розпочалась зустріч делегацій РФ та США. Перед нею представник російської делегації та глава Російського фонду державних інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що переговори між країнами вестимуться протягом двох-трьох місяців.

Крім того, Кирило Дмитрієв сказав у коментарі агентству CNN, що росіяни задоволені перебігом спілкування і "Трамп чудово вирішує проблеми".