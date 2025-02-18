Как перед вторжением: Reuters второй день ведет онлайн-трансляцию Майдана Независимости, что известно

Во второй трансляцией представители агентства вспомнили экстренный саммит европейских лидеров в Париже, на котором дискутировали о развертывании в Украине миротворческого контингента.

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Британское информационное агентство Reuters 17 февраля начало стрим с видом на Майдан Независимости в Киеве из гостиницы "Украина". 18 февраля агентство запустило вторую онлайн-трансляцию с той же точки. Стрим в реальном времени ведется на канале YouTube.

"Европейские лидеры, собравшиеся в Париже на экстренные переговоры, призвали к увеличению расходов на усиление обороноспособности континента, но остались расколотыми относительно идеи развертывания миротворцев в Украине для поддержки любого мирного соглашения", — говорится в заметке агентства ко второму стриму.

Отметим, после введения военного положения 24 февраля 2022 года в Украине действуют определенные ограничения на ведение фото- и видеосъемки. Снимать публичные места разрешается, однако строго запрещено фиксировать размещение и перемещение военных объектов и работу противовоздушной обороны, которая может случайно попасть в кадр, если трансляция будет вестись во время обстрела.

Стрим из гостиницы "Украина" от Reuters прокомментировала активистка Юлия Решитко.

"Интересно, это в надежде снять работу ПВО или протеста против соглашения с россиянами? Европе стало немного грустно и хочется как-то кина?" — написала она.

В сети комментируют стрим Майдана Независимости от Reuters Фото: Скриншот

Стрим Майдана Независимости от Reuters в 2022 году

За несколько дней до российского полномасштабного вторжения агентство Reuters вело трансляцию с Майдана Независимости под названием "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса". Во время стрима ночью 16 февраля зазвучал гимн СССР, а затем в кадр попал дрон с объявлением "Продам гараж на Соломенке" и номером телефона, принадлежавшим российскому посольству в Киеве.

Напомним, 18 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон созвал на экстренный саммит в Париже представителей Великобритании, нескольких стран Европейского Союза и Североатлантического альянса (НАТО). Во время мероприятия обсуждалось предоставление гарантий безопасности Украине для завершения войны и сохранения мира в Европе, сообщало агентство Reuters.

Также 18 февраля росСМИ сообщили, что в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде началась встреча делегаций РФ и США. Перед ней представитель российской делегации и глава Российского фонда государственных инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры между странами будут вестись в течение двух-трех месяцев.

Кроме того, Кирилл Дмитриев сказал в комментарии агентству CNN, что россияне довольны ходом общения и "Трамп прекрасно решает проблемы".